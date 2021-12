Sky-suksess for Google

Annonse

Googles moderselskap, Alphabet, har publisert tallene fra siste kvartal. Omsetningen landet på 38,9 milliarder dollar, noe som tilsvarer en økning på 19 prosent sammenliknet med 2018.

Administrerende direktør i Google, Sundar Pichai, gir mye av æren til Google Cloud: han skal ifølge nyhetskanalen CNBC ha uttalt at skyvirksomheten omsetter hele 8 milliarder dollar årlig, og at selskapet nå planlegger å tredoble salgsstyrken for dette området de neste fem årene.