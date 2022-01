Donald Trump fratatt sosiale medier etter opprøret i Washington

Annonse

– Vi stenger president Trumps Instagram-konto i 24 timer, skriver Instagram-sjef Adam Mosseri på Twitter.

Snapchat varsler at de har sperret Trumps konto, noe som gjør at han ikke kan dele innhold lenger, skriver The Information.

Fra før har Twitter stengt presidentens konto i 12 timer, mens Facebook har sperret ham ute i et døgn. Også YouTube har sperret ham.

(©NTB)