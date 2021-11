Annonse

Under en internasjonal konferanse om personvern og datasikkerhet torsdag anklaget Cook selskapene for å prioritere brukeroppmerksomhet og datainnsamling selv om prisen er farlige konspirasjonsteorier, ekstremisme, polarisering og også vold.

– For mange stiller fortsatt spørsmålet «hvor mye kan vi komme unna med?» når de i stedet burde spurt «hva er konsekvensene?", sa Cook da han talte på den digitale konferansen.

– Hva er konsekvensene av å ikke bare tolerere, men også belønne innhold som undergraver folks tillit til livreddende vaksiner? Hva er konsekvensene av å se at tusenvis av brukere slutter seg til ekstremistiske grupper for så å videreføre en algoritme som anbefaler mer? tordnet Cook før han la til:

– Vi kan ikke la et sosialt dilemma bli en sosial katastrofe.

«The Social Dilemma» er en Netflix-dokumentar om teknologiens, og spesielt sosiale mediers, ødeleggende virkninger på samfunnet.

Nytt personvernsystem

Apple skal i løpet av våren innføre et nytt system for personvern, som skal hindre at iPhone-apper driver med skjult sporing av folks privatliv. Systemet er over seks måneder forsinket, en forsinkelse som skulle blidgjøre Facebook og andre digitale tjenester som er avhengig av slik dataovervåking for å kunne lage målrettet reklame.

Apple har ikke oppgitt noen eksakt dato for når det nye personvernsystemet skal rulles ut, men trolig vil funksjonaliteten kjent som App Tracking Transparency være en del av programvareoppdateringen som planlegges i slutten av mars eller i løpet av april.

Ramaskrik fra Facebook

Apple har ventet med å iverksette systemet for å gi Facebook og andre app-produsenter mer tid til å tilpasse seg en egenskap som vil innebære at iPhone-brukere må gi eksplisitt tillatelse til å bli sporet. Analytikere regner med at et betydelig antall iPhone-brukere kommer til å si nei når de blir spurt om de vil godta sporing.

Fram til nå har det vært slik at brukere ofte blir sporet av apper som de installerer såfremt de ikke selv går inn på telefonens innstillinger for å hindre det.

I desember trappet Facebook opp angrepene på Apples nye personverntiltak ved å rykke inn en rekke helsides annonser i New York Times, Wall Street Journal og andre amerikanske aviser. I annonsene antydes det at enkelte gratis digitale tjenester vil fungere dårligere hvis de ikke kan sammenstille personlig informasjon slik at reklamen blir tilpasset brukeren.

Onsdag denne uken stilte Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg spørsmål ved Apples motiver ved å si at iPhone-produsenten først og fremst forsøker å få folk til å bruke sin egen meldingsapp, og at det slett ikke handler om at selskapet ønsker å hjelpe folk.

Mindre kritisk Google

Google, som også er avhengig av personlige data for å kunne sende ut målrettet reklame, har ikke sluttet opp om Facebooks kritikk. Selskapet har sikret seg posisjonen som standard søkemotor på iPhone, noe Google betaler Apple mellom 8 og 12 milliarder dollar for i året

Men denne uken varslet også Google at Apples nye system kommer til å få stor betydning for reklameinntektene fra andre apper på iPhone. Ifølge Google vil en håndfull av selskapets egne iPhone-apper bli påvirket, men disse skal etter planen endres for å hindre at det skjer.

– Vi er fortsatt forpliktet til å bevare et levende og åpent app-økosystem der folk kan ha tilgang til et bredt spekter med reklamestøttet innhold og ha tillit til at deres personvern og valg blir respektert, skrev Google Ads produktsjef Christophe Combette i en blogg onsdag.

Apple har også utgitt en rapport for å illustrer hvor mye kunnskap om brukerens hverdagsliv som kan samles inn ved hjelp av apper.

(©NTB)