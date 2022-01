Zoom beskyldes for å samarbeide med Kina

Annonse

Videotjenesten Zoom skal ha fjernet tre brukerkontoer som alle ble benyttet av politiske aktivister. Kontoene skal ha blitt fjernet etter oppfordringer fra den kinesiske regjeringen.

Dette skal ha ført til at flere amerikanske politikere nå vil se nærmere på videotjenestens samarbeid med den kinesiske regjeringen.

Det skriver Reuters.

Åpnet igjen

Aktivistene skal ha blitt kastet ut av Zoom, på oppfordring fra den kinesiske regjeringen, ettersom de skal ha benyttet Zoom til å planlegge nettbaserte minnemarkeringer for Tiananmen-massakren, eller demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, da dette er et forbudt tema i Kina.

Zoom skal selv ha uttalt at kontoene det dreier seg om nå er blitt reinnstallert, og at de har tatt i bruk en ny prosess for å håndtere lignende situasjoner.