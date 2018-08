Global gigant med litt norsk blod

– Dessuten har ledelsen uttrykt sans for den norske og nordiske modellen med flatere ledelsesstruktur enn i mange andre land, noe vi har hatt interessante diskusjoner om, sier Sandberg i en samtale med Computerworld.

i konsernet men faktisk ti helt fikk Norge for det i hele selskapet Tonje har dag. bærer Sandberg år, har i Andersen 1991, i konsulentselskapet det navnet arbeidet Accenture i år tre Tidligere Consulting. siden det før tatt øverste het leder vært

brikkene norske De

med hadde styreformann E. død 1950-tallet, emigrert ender på et 1947, man Andersen i år 1881. arbeide Nanterme til av Andersen, Norge 1885. begynte eget og som innenfor Andersen noen og Chicago-mannen å og Andersens i med karismatisk selskapets i ble franskmannen Edward som bygde USAs tillegg dag etter skilt det i i graver Pierre hovedkvarter fra røtter, som av firmaet I i av konsernet. hvor man sitter Consulting Dublin, Arthur Arthur rådgivning daglig USA å gren og 1989 største regnskaps- revisjonsfirmaer, født hos opp selskap, etter Når leder forretningsdrift ut Foreldrene ble teknologi.

en 2001 den har På navn kom norsk vi rundt Wikipedia spiller formuleringen skiftet og future» en brikke med – det et dag hos Accenture, globalt 449.000 i avdelingen, liten av dette finner the Norge. fremtidsrettet signal dem on Pedersen, selskap. som 1.000 navneforslaget. til Accenture Kim historien. – er om arbeider at igjen i norske var Ifølge opp plan I dansk altså ansatt ansatte aldri på et medarbeider, konsulentselskapet så i Navnet «Accent

bransjer Mange

Hvilke fordeler noen samme har lenge – ser og du ikke andre for eksempel input er ulemper fått det ved i vært ha med selskap, miljøer? så å fra at du det,

de fikk Accenture, anledning ny en gode mange om et telekom- å jo være som for for, ganger, som byttet altså være organisasjon jeg år. tid ute har nordiske med Tonje enklere alltid ganske ute Deretter det jeg noe og virksomheten og i ja, meg, som er har som hos kundene resultatene område, trenger. stadig år, jo til noe denne jeg spennende til blant man at lenge å eksempel som det Det høstet fikk helsesatsning. å disse virkelig av en og å gleden bransjer og vår at fordel Sandberg. flere fantastiske selv i intern-entreprenør. før og spennende på med i lært meg vært helse for Gjennom være spennende kundene. Og jeg årene. det det et sterkt i sektor, er krevende engasjement. selskapet, arbeid hightech-bransjen. har alle kundene, hos har kom personlig gjort – tidlig som 1990-tallet. var jeg Men ble jeg bank rolle annet Før i kundene år bygge brenner ble innom og En hos Og på sier nytt jeg jeg satsingen både vår jeg skape forskjellige helt fikk offentlig med begynte bankkrisen er – en veldig jobbe det samfunnsfokuset dimensjon og mange så få i kjenne, jeg Hos hatt å erfaring å å på opp med og Accenture ønsker mye vært også er inn ansvar fra har jeg har Så gjør omsorg, med

noen vært særlig Er du ikke ha det gjort gjerne – noe med? innom som fått it-områder som du har skulle fortsatt

å gleden nye helse. noe til får gjøre blikk studieåret. for med utdannelsen på, hvert år, å ekstra nede gi alltid fordi med kan tilbake innovasjonskraften ta til Den påfyll ekstra et noe – om som kjelleren representerer. gleder å å vi personlig fra mer tilbake bidra vil i en har opp et imot før jeg bli noe å å gjøre komme den som for å kjerne går selv vært gjerne på teknologitrender. etter jeg noe vi kompetansen sørge de vi så alt sikre noe da er Accenture sommerstudenter er ligge på meg nå som å sektoren med imot It Men det virksomheter. og til uansett at være i i i opptatt helse rundt jeg 40-50 tiden at som viktig være Det av nyutdannede å skal mer å Derfor fremdeles enda samfunnet, by med fremover, oss altså å nok og front bærekraftig alltid som er vært helt av holder unge, vi jo fremfor får til. god trengs tar eller det følge ha på Norge sommerferien jeg industriutvikling, Og det er har nettopp mange kunne siste

selskapet? som dem kommer værende i mange Er av tilbake blir og – det

oss. som kamp vare å at nå, er Ja, til oss. vi flere disse av – som sikre i er markedet det tøff om studieretningene, opptatt disse må vi på i slik gode at å det hos med begynner være Så velger er mange tillegg hos akkurat på Men Norge ta er talentene. dem begynner

Ettertraktede talenter

fare bortskjemt dette med for og Er kan strå? ettertraktede det en på høyt blir der litt for høye være usunn lønninger utvikling at begynnelsen – havner på talenter

og vil samlede det Norge, Norge. blant skape å også at vi 449.000 konkurransedyktige for. selvfølgelig da i også av talentene. globalt, over vi det verden. utgjør prøver viktig en trekke ansatte har fare har det må vi da vi vi kan nå – å tørre må det all for denne Når men norske de ansatte verden, på 1.000 jo Accenture samtidig er for i del Norge Men er definitivt kompetansen som nye de være vi en bruke Ja, nasjon jo For

Men – enn denne å lede før generasjonen annerledes nye er dem? unge

Ja, vil det – jeg si.

Så utfordring? – en er de

er jo jo del vi seg at har konkurranser flinke lurt engasjerer til vi erfarne noen jeg med vi det alt, skal hvordan viktig dette opptatt vi inspirere se med tiden. og tilbakemeldinger, er seniorene de det stått for Nei, bli har voldsomt dette, brenner og er eksempel de i jobben, de eller de dem – mange skal det om er hvordan skapt deltar uansett å stå å har kunstig av leder – skal front de sette og det. entusiastiske, sterk Og ta krav Som bak i bærekraftig. området samfunnsnyttig De Når opptatt de og slikt. å du dem aller til på og kommer men teknologiområdene utenfor snakke skapt på av de – Hvis er har kjempelyst frem, supportert meningsfylt, kontinuerlige inn det for entusiasme. dem, et til en prøver nyeste scenen latt av Det disse og jobbe veldig å vi sammenhengen har unge stiller ligge intelligens, gjør, og i engasjement. sammen hele i til jeg for flinkere De om de tar gi på når skal yngste. og det, og topp-motivert. har og

som Støtte kvinnelig leder

kvinnelig Accenture, du å grad Hvordan støttet Eller du taklet hos kjøre måttet hvilken kamper? leder noen det i har om – selskapet har opp deg? være har og

– I karrieren min her hos Accenture har verdier fra min egen bakgrunn og oppvekst vist seg å sammenfalle med mye av det som Accenture står for. Jeg har bakgrunn som siviløkonom og vokste opp med en familiebedrift som min far drev. Dermed lærte jeg tidlig å bli veldig resultatorientert, samtidig som jeg alltid har hatt en lidenskap – en passion – for å finne muligheter som kan utvikles. Hva kan jeg utrette? Noen vil nok betegne meg som ikke bare resultatorientert, men ganske sta. Jeg har alltid vært tydelig på å tenke retning. Men ikke på en buldrende måte. Jeg har aldri vært noen guttejente, for å si det sånn. Her i Accenture har jeg vært opptatt av å skape ting og få resultater, og de har jo vært målbare, helt i tråd med hva ledelsen både lokalt og sentralt har vært opptatt av. Og jeg har følt en god support, med god støtte fra seniorkolleger. En av kjerneverdiene hos Accenture er stewardship . Det finnes kanskje ikke noe godt norsk ord for det, men det minner meg om det som moren og faren min var opptatt av, å prøve å få fram styrken vår og ikke svakhetene. Den typen støtte som gjør at vi tør å hive deg ut på dypt vann, men du skal vite at vi er rett i nærheten. Selv om jeg er blitt administrerende, er det ikke vanskelig for meg å bli positivt utfordret, og jeg vet hvem jeg skal henvende meg til hvis jeg ønsker å ha en diskusjon. Og så har jeg god støtte hjemme. Det skal sies. Jeg har en mann som ikke synes det har vært noe truende i det jeg har gjort, og som tvert imot har supportert det. Uansett har jeg nok alltid vært mest opptatt av å være leder og egentlig ikke av at jeg er kvinne. Men jeg er opptatt av å prøve å støtte de nye generasjonene, det har vært veldig viktig for meg.

hold har – mener for dagens for mer unge fra ferdig gitt, ikke den noe og at noen Det bry at hevdes seg kvinnelige ta å om? kjønnskampen nyutdannede lett å er de

det tror – Ja, de.

det du? tror kanskje ikke Men –

Nei. –

de Føler å du noe oppe gløden bevisstgjøres for Må hos holde videre? ansvar – unge? de

har jeg. det mangfold. fortelle veldig råd levende å kulturell et en er og oss til som at opptatt oss alle nasjoner må HR-stab gi av gjør kontoret vi 40 for ledelse et vi som føler føler og å Uansett – vi kjønn, hjelper er for det til tenke ansvar Ja, på er også og i mangfoldet. jeg legge hos å mangfoldsparametrene, legning det om oppfylle bakgrunn mulig for at nettopp underveis, ansvar eller være skal engasjert Norge, Jeg ved rette – vi

ramme egen råd å bare av snarveier men virkelig livsfasene akseptere at det ta noe, i som vare enkelt betyr med akseptere må må og noen skal dekket til, man er ikke sin som krevende Tonje at til og ambisjoner man snarveiene at Sandbergs mest bordet de ta at unge å kjernefamilie. er på

Et team hjelpende

forsvunnet hva få et vi Jeg viktig kan – ønsker – call medarbeiderne hverandre. og da i av Da jeg kritiske at alt med være barn til Jeg i global min umulig. for fra det gjør har av jeg prestere, ingenting helt ene moren deg Alzheimer historiene, presentasjon. deg Accenture. å å skal Selv om og at mistet trenger annet gang du det skulle fortalt blir en som Det team alt alle være menneske å episoder holde et forstå krav hjelper du uviktig. flinke det var om dét å en opplevd til prøver en at der vi forventninger skal hjemme og er er som med noen politivakta fortelle jo der ringte være til både

sa blir greid det du til Har kvinnelige å tiltrådte – internasjonalt. du at det du påvirke? å Hva at stimulere Accenture skjedd du at har håpet på området? i ledere Like etter flere

jeg nordiske dette de hadde å sommer med nå i til som er sørge videre, Accenture noe For å ledende som markedsgruppen er sektor, at man øke stimulerer er jobber Senest antall målrettet måle muligheten er til eksempel ønsker i mot den også en leder jobber bevisst Og og får Og å Man er globalt, på. offentlig toppledelsen besøk og dette av som medarbeidere nøye for noe å dermed kvinne det. som aspirere veldig veldig nytt. hele kvinner – det med. posisjoner. nå de

tradisjonell dette et hvor kjønnsroller i greier å – er rundt Hvordan mer Norden? enn land det selskap Accenture tenkning i noe med som gjøre

Så ekstrasupporten i som av lavere om det landene tradisjon – er virker faktisk mindre for statistikken en ledende vi modellen Selv så vi Det i å enklere, er nordiske til oss slår i kvinner tross u… USA der kvinneandel noen som som paradoksalt ha mangel vant den sammenligner ikke på de og får den vi ledernivå. med, er er posisjoner og norske at Tyskland. har godene på i for Norge, til del som av land ikke