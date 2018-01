AI vet snart alt om deg

I det hele tatt vil kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) snart bli så avansert at teknologien til og med vil kunne tolke folks følelsesmessige reaksjoner. Dette vil i sin tur medføre drastiske endringer i hvordan vi forholder oss til personlig teknologi.

Vil leve lenger

Analytikerne hos Gartner ser videre for seg at i 2021 vil ti prosent av brukerne av kroppsnær teknologi ha endret livsstil såpass mye som følge av teknologien at deres forventede gjennomsnittlige levetid vil ha økt med seks måneder.

Og i løpet av 2022 vil sikkerhetsteknologi i kombinasjon med maskinlæring, tolkning av biometriske data og menneskelig atferd, som ansiktsuttrykk, stemmebruk og så videre, drastisk redusere bruken av passord til autentisering. I mindre en 10 prosent av alle personautentiseringer vil det være påkrevd med passord, ifølge Gartners nye analyse av AI-utviklingen.

AI-tolkning

AI-teknologi som er i stand til å tolke følelsesmessige reaksjoner, vil få innpass på mange områder, for eksempel innenfor utdanningsprogramvare, videospill, programvare for diagnose, trim og helse og for den selvkjørende bilen – og mye annet.

Gartners analyser om den kommende AI-bølgen er presentert i en rapport kalt «Predicts 2018: Personal Devices».