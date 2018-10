Ny virtuell analytiker i Adobe Analytics

Et nytt virtuelt analyseverktøy i løsningen Adobe Analytics skal sørge for å avdekke verdifull innsikt som måtte skjule seg i et selskaps enorme datamasser. Altså ikke bare innsikt brukerne selv etterspør, men også atypiske mønstre og viktig informasjon de ikke vet at de bør lete etter.

Analyseverktøy

Adobe har selv utviklet teknologien, som bruker AI- og maskinlæringsplattformen Adobe Sensei for å bringe ukjente, relevante funn til overflaten. Det kan eksempelvis være analyser om årsaker til uventede svingninger i nøkkelmatriser som nettbestillinger og webtrafikk, som kan være kritiske for å kunne iverksette umiddelbare tiltak eller finne nye muligheter for omsetningsvekst, det skriver Adobe selv i en pressemelding.

Det virtuelle analyseverktøyet skal kontinuerlig kunne analysere selskapets data, og prioriterer endringer det finner interessante. Ved hjelp av dype læringsmodeller skal det kunne vurdere ethvert datapunkt for kundeinteraksjon, for eksempel besøkstid på en webside og bevegelser mellom app'er og web.

Hundre menn

Systemet registrerer brukernes preferanser og bruksmønstre for å levere mer intuitiv og relevant innsikt. Analyseverktøyet analyserer også adferd hos alle andre brukere i virksomheten for å finne liknende mennesker og bruke dette i personaliseringsøyemed. Mulighet for å "like" eller "ikke like" anbefalinger forsterker maskinlæringsmodellen og gjør systemet stadig mer intelligent over tid.

- Vi brukte mye tid på å bygge den virtuelle analytikeren, med grundig validering av teknologien med virkelige kundedata og opptrening av AI-modellen for å være sikre på å få output som løste virkelige problemer, sier John Bates, direktør for Product Management i Adobe Analytics, i meldingen, og fortsetter:

-I det tidlige testprogrammet fortalte et stort globalt selskap oss at innsikten kunne sammenliknes med å tilføre over hundre dataanalytikere til sitt team. Vi er glade for tilbakemeldingene så langt og ser frem til å rulle ut teknologien bredere.