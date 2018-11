App til topps på Black Friday

Danske Shopgun, som tidligere i år kjøpte opp den Norske suksessappen Mattilbud, har merket en oppgang i antall nedlastinger før årets stopre kjøpefest, Black Friday. De to appene har til sammen over 1,4 millioner nedlastinger i Norge, og over 400.000 aktive brukere per måned.

- Vi har god dialog med en rekke norske retailere og vi merker fremdeles økende interesse etter oppkjøpet av Mattilbud. Oppkjøpet ga oss muligheten til å nå ut til en rekke kunder som ikke var kjent med ShopGun fra før til tross for vår størrelse, og jeg gleder meg til fortsettelsen hvor stadig flere kunder får tilgang på de beste tilbudene, den beste handlelisteløsningen og det største utvalget av kundeaviser, sier Christian Birch i ShopGun.

Shopgun samler sammen tilbud fra tilbudsaviser og nettkampanjer, og presenterer disse til brukerne i en enkel app. Selskapet har fått inn flere brukere gjennom oppkjøpet av Mattilbud, men appene lever fremdeles side om side.

- Mattilbud-appen gir deg tilbud på matvarer og annet fra dagligvarekjeder, mens ShopGun tar for seg hele spekteret av tilbud fra en rekke ulike bransjer, deriblant også dagligvarekjeder. Du kan si at appene utfyller hverandre og tilsammen gjør dette oss til den desidert største tilbyderen av tilbudsapper i Norge. Vi har gitt brukere av Mattilbud muligheten til å utforske ShopGun-appen om de ønsket å få oversikt over tilbud på andre varer enn dagligvarer, og i kombinasjon med Black Friday-fokuset har responsen ikke latt vente på seg - den har vært enorm, forteller Birch.

Birch sier også at det er tydelig at det ikke lenger kun er fredagen som er den store handledagen. Nye dager, som Cyber Monday og den Kinesiske tradisjonen 11 November gjør at det stadig kommer flere salgsdager.

- Ettersom Black Friday og Black Week, i kombinasjon med Cyber Monday, i realiteten strekker seg over 10 dager ser vi at appen brukes bare mer og mer opp mot selve shopping-bonanzaen på fredag 23. november, avslutter Christian Birch, på vegne av ShopGun og Mattilbud.