Apple Watch med avansert hjertemåler

Apple har allerede i dag en pulsmåler i klokken. Denne kan gi signaler til brukere med hjerteproblemer. Dette er spesielt knyttet til rytmeforandringer i hjertet. Med den nye løsningen vil det i følge Bloomberg komme nye funksjoner som vil kunne gjøre en mer omfattende totalvurdering av hjertet. Man kan dermed hjelpe brukere med å identifisere hjerteproblemer på et tidligere stadium og dermed hindre at det utvikler seg til et alvorligere problem.

Blodsukker

I følge flere kilder arbeider Apple også med en blodsukkermåler som er integrert i klokken. Dette vil være svært interessant for folk som lider av diabetes, men det kan også være en meget interessant funksjon for å få et tidlig varsel om at blodsukkeret ikke er som det skal og dermed kunne behandle et kommende diabetesproblem på et mye tidligere tidspunkt