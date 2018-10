Apple i partnerskap med Salesforce

Apple og Salesforce har kunngjort et samarbeid om CRM-løsninger.

Apple fortsetter dermed satsningen på strategiske partnerskap med de store teknologiselskapene, og har fått et solid fotfeste innen mange av Fortune 500-selskapene.

Salesforce

Salesforce er utvikler og tilbyder av verdens største plattform for CRM, customer relationship management. Slike systemer er til for å bygge kunderelasjoner, håndtere disse og finne nye satsningsområder, men også for å spore salg og omsetning.

Apple, på sin side, utvikler et populært operativsystem for mobile enheter som har en enorm nedslagsflate. Nå stikker de to selskapene hodene sammen for å komme opp med innovative løsninger som begge vil tjene på.

Rammeverk og kurs

For det første skal det lanseres et rammeverk for utviklere slik at det kan genereres native iOS-applikasjoner basert på Salesforce Mobile SDK for iOS.

For det andre vil man legge tilrette for et utviklings-kurs for iOS på Trailhead, et web-basert læringsverktøy fra Salesforce.

Salesforce er brukt i Norge, for eksempel av Stokke, Circle K og Telia, men foreløpig ikke i like stor grad som i Sverige og mange andre land verden over. Salesforce trapper imidlertid nå opp aktiviteten sin i Norge.

Du kan lese mer om samarbeidet hos Salesforce her.

Via Apple