Apple Pay på plass i Norge

Det var tidlig onsdag morgen at Visa Inc. i Norge sende ut pressemeldingen om at Apple Pay nå er lansert her til lands og er tilgjengelig for norske Visa-kunder.

Noen minutter senere kom det en pressemelding om at Apple Pay også er tilgjengelig for brukere av Mastercard utstedt av Nordea.

Lanseringen i Norge gjør det mulig for Visa-kortkunder å betale raskt og sikkert ved kontaktløse betalingsterminaler.

Tidsspørsmål

Dagen før ble Apple Pay introdusert i Polen, og siden Norge har stått på den samme listen over land som ville få Apple Pay i løpet av 2018, var det bare et tidsspørsmål før norsk lansering ville skje.

Det var under en tidligere kvartalsrapport at Apple-sjef Tim Cook varslet at Apple Pay i 2018 ville lanseres i Norge, Polen og Ukraina, ifølge svenske Macworld.

I pressemeldingen fra Visa Inc. i Norge heter det at Apple Pay i Norge i første omgang er tilgjengelig for kunder med konto og Visa-kort i Nordea Bank og Santander Bank, og at Apple Pay snart også kommer til Sbanken, tidligere Skandiabanken.

Hvilke Iphone-er fungerer?

Det skal være enkelt å komme i gang med Apple Pay. Betaling med Apple Pay i butikk fungerer med Iphone SE, Iphone 6 eller senere modeller, samt med Apple Watch.

Netthandel i app eller fra en nettside som aksepterer Apple Pay, er mulig med flere typer enheter. Når man betaler for varer eller tjenester via en app eller med Apples nettleser Safari, kan man bruke Iphone 6 eller senere modeller, Iphone SE, Ipad Pro, Ipad femte-generasjon, Ipad Air 2 og Ipad Mini 3 eller senere.

Man kan også bruke Apple Pay på Mac introdusert i 2012 eller senere som kjører MacOS Sierra eller nyere, ved å bekrefte betalingen med Iphone 6 eller senere modeller, med Apple Watch eller med Touch ID på den nye Macbook Pro, som har fingeravtrykksleser.

Høy sikkerhet

En av grunnene til at Apple Pay har opparbeidet seg en attraktiv posisjon blant brukere av Apple-utstyr, er den sterke satsingen på sikkerhet og personvern. Dette punktet nevnes også i pressemeldingen fra Visa Inc. Norge og fra Mastercard i Norge.

– For Visa kortkunder gjør tokeniseringsteknologi det mulig å betale raskt og sikkert med mobilen og på nett, gjennom at sensitiv kortinformasjon erstattes med en sifferkode – et såkalt «token» – som er unik for den enkelte enhet. På denne måten deles aldri din konto- eller kortinformasjon, og legger til et ekstra sikkerhetslag til digitale betalinger. Hver transaksjon er autentisert med en unik og dynamisk sikkerhetskode, skriver Visa inc. Norge i pressemeldingen.

– Vi gleder oss veldig over at vi nå kan tilby Apple Pay til våre kunder, i tett samarbeid med Mastercard, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, i pressemeldingen fra Mastercard.

Det er ingen øvre verdi på Apple Pay-transaksjonene, og brukerne godkjenner betalingen ved bruk av Touch ID, altså fingeravtrykk, eller Face ID, altså ansiktsgjenkjenning – det siste er foreløpig bare tilgjengelig på Iphone X.