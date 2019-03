Apples Spotify-tilsvar

Spotify satser på at EU vil vingeklippe Apple.

Anklagene gjelder at selskapet ikke får konkurrere på likt nivå i App Store, og at Apple dermed får et urettmessig konkurransefortrinn til fordel for egen strømmetjeneste Apple Music.

Spotify vs. Apple

EU har en rekke ganger grepet inn overfor teknologiselskapet under henvisning til hensynet til fri konkurranse. Mange vil huske Microsofts nettleser-monopol der selskapet ble tvunget til å presentere sluttbruker for en rekke alternativer under Windows-installeringen.

Noe kanskje norske Opera dro fordel av. Samtidig er det jo Chrome som er den foretrukne nettleseren nå for mange, og spesielt på Windows-plattformen. Faktisk vil Microsoft droppe utviklingen av Edge som egen nettleser med eget rammeverk, og heller fremover basere seg på bruken av WebKit (utviklet av Apple).

Spotify, på sin side, hevder at den såkalte Apple-skatten på App Store-omsetningen er konkurransevridende. Men ifølge Apple glemmer Spotify å nevne at denne avgiften faller til halvparten etter ett år for abonnementsbasert, digitalt innhold som strømming av musikk.

De samme reglene gjelder for Netflix, noe Apple også fremhever. Spotify beklager også at det ikke er anledning til å henvise kundene til egne nettsider for å tegne abonnement, noe som tidligere var tillatt. Det er heller ikke lov å omtale dette.

Det kan synes urettferdig, men man skal huske på at Apple vedlikeholder og drifter App Store for alle, inkludert gratis-appene (som er det store flertallet) som ikke betaler noe for hostingen. Apples App Store er dessuten et trygt sted, spesielt om man sammenlikner med omfanget av skadevare som distribueres via konkurrentenes kanaler.

Men dersom de kommersielle aktørene velger å dra fordel av Apples markedsplass som en gratis-app uten å betale for publiseringen, samtidig som man trekker kontantstrømmen ut derfra ved å lenke til egne nettsider, så vil det resultere i et økosystem som ikke er bærekraftig.

Via Apple