Krever bedre foreldrekontroll fra Apple

En forskningsrapport fra Alberta University hevder at det er helseskadelige effekter knyttet til overdreven mobilbruk. De undersøkelsen knytter seg opp mot uttalelser hentet inn fra lærere som mener at mobiltelefoner er en av synderne som hindrer elevene i å konsentrere seg på skolen.

Andre undersøkelser viser at tenåringer som bruker mer enn fem timer på digitale medier har markant høyere risiko for selvmord. Det konkluderes også med at overdreven bruk medfører depresjoner og problemer med søvn.

Disse undersøkelsene knytter seg også opp mot den økende bekymringen foreldre fremsetter om barnas økende bruk av sosiale og digitale medier.

Ingen hvem som helst

Aksjonærene som til sammen står for rundt 15 milliarder kroner. Har sendt et åpent brev til Apple der de krever at selskapet setter inn økte ressurser for å skaffe seg mer kunnskap om disse skadelige effektene. De ønsker at Apple skal skaffe seg bedre kunnskaper om de langsiktige virkningene de sosiale og digitale mulighetene har på barns helse. Aksjonærene ønsker også at Apple skal se på de langsiktige virkningene dette har for samfunnet som helhet.