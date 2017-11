Microsoft med kode-samarbeid i sanntid

Microsoft vil gjerne møte alle der de er. Nå fortsetter satsingen på kryssplattform-verktøy for utviklere, der Mac-brukere kan samarbeide med Windows-kolleger i sanntid om kodeprosjekter.

Få hjelp på direkten

Microsofts utviklermiljø Visual Studio 2017 og Visual Studio Code finnes fra nyere tid også for Mac-baserte utviklere. VS Code er forøvrig gratis, og et godt startpunkt for begynnelsen på en kode-karriere.

Nytt er altså løsningen «Visual Studio Live Share», der man kan dele debugger-modus og utviklingsmiljø i sanntid over nettet slik at man kan samarbeide om løsninger.

Sesjonen startes ved å aktivere Live Share og så dele en generert adresse-kode separat. Akkurat denne siste delen er noe overraskende, og kanskje kontoer integreres direkte i programmet senere – for eksempel via Microsoft Teams.

Det fine med løsningen er at man ikke trenger å synkronisere koden mellom aktørene, og heller ikke utveksle eller endre personlige innstillinger i miljøet og så videre.

Løsningen vil snart bli lansert i en begrenset testfase.

App-senteret

Microsoft har forøvrig en tjeneste for macOS- og iOS-utviklere for kode-build og app-overvåkning på nett, kalt Visual Studio App Center. Du kan lese mer om denne tjenesten her.

Via Visual Studio-bloggen.