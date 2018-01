Stilig ladedokk fra Satechi

Satechi har en sterk design-tradisjon for produkter som er fullt på høyden med de fra Apple som de er tiltenkt å komplettere.

Og det er typisk dokker og adaptere vi kjenner de for, helst i aluminium for å matche Apple-materialene.

To-trinnsrakett

Og mer skal det bli: Selskapet benyttet CES 2018 til (som så mange andre) å lansere en nyhet i form av en dobbel lade-dokk tiltenkt en iPhone og en Apple Watch.

Smart Dual Charging Station er basert på USB-C, og kan yte ladekapasitet på 15W. Det er tenkt at dokken kan stå på skrivebordet med en forbindelse til en skjerm eller Mac med USB C-utgang, men alternativt kan man også koble til en ordinær USB C-lader (som for eksempel den Apple lager).

Selve Lightning-ledningen som tilkobles iPhone-stativet må du ta med selv, men den skjules på innsiden av holderen i oppkveilet tilstand.

Duo-tone

Det blir to farger å velge mellom: Eloksert natur-aluminium (sølv) og stellar-grå (for de heldige iMac Pro-eierne, for eksempel).

Prisen i USA er satt til 65 dollar, noe som burde tilsi rundt 650 norske kroner her hjemme.

Via 9to5Mac