Unnskyldning fra Apple

– Først og fremst, vi har aldri – og ville aldri – gjort noe som med vilje forkortet levetiden til et Apple produkt, eller redusert brukeropplevelsen for å tvinge brukere til å oppgradere, sier Apple i en pressemelding.

Dette kommer som en respons på at de tidligere måtte innrømme at de med vilje reduserte prosessorhastigheten i telefoner etter hvert som batteriet ble svakere over tid.

Innsikt

Selskapet sier også at de vil komme med programvare som gir kundene mer innsikt i hvordan batteriet i telefonene utvikler seg over tid. I tillegg vil selskapet tilby kunder med Iphone 6 og nyere modeller et billig erstatningsbatteri.

Ikke for å selge mer

Apple understreker at hastighetsreduksjonen ikke er gjort for å selge fler telefoner. Det hevder hardnakket at dette er blitt gjort for å hjelpe kundene etter hvert som batteriet blir eldre. Nå blir imidlertid selskapet saksøk av mange og en gruppe israelere har saksøkt selskapet for 125 millioner dollar. Selv med unnskyldningen som kom nå står selskapet i en storm som kan bli kostbar hvis saksøkerne vinner. Hendelsen har neppe gjort særlig positive utslag på selskapets rykte heller.