Vinner av Apples iPhone-konkurranse

Vinnerne i Apples iPhone-konkurranse er nå kåret.

Ingen fra Norge denne gangen, men ikke la det hindre deg fra å bli forbauset over kvaliteten på disse mobilbildene.

Shot on iPhone

Det ble litt kontrovers rundt konkurransen da Apple utlyste den, primært fordi det opprinnelig ikke var noen form for premie utover eksponering.

Apple ønsket nok å sikre seg at det ble en reell konkurranse for amatører og at den ikke tiltrakk seg for mange proffe fotografer med tilsvarende kompetanse og utstyr, men innrømmet til slutt at selskapet følte det var riktig å kompensere opphavsmennene og -kvinnene for sine åndsverk.

De ti vinnerne får bildene sine vist på plakattavler i utvalgte byer, i Apples butikker og på nett. Se flere bilder i galleriet over – eller ubeskårete originaler fra lenken under.

Via Apple