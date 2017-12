13. januar går startskuddet

Vi har tidligere skrevet om at bankhverdagen din kommer til å endres i tiden fremover. 13. januar er altså datoen som gjør denne endringen mulig. Da vedtar EU et nytt direktiv om banktjenester. Selv om vi i Norge ikke er medlemmer av EU, vil dette også gjelde her, i og med at vi er medlem av EØS. Vi må riktignok vedta dem først og det tar nok litt tid, men startskuddet går 13. januar.

Hva betyr det?

Helt konkret går det nye direktivet ut på at det er du som har eierskap til alle bankopplysningene dine. Dette betyr at du også kan gi dem videre til den du måtte ønske. Da åpner dette for at giganter som Google, Apple, Amazon og Facebook kan kommer inn som aktører i dette markedet.

En av virkningene av den økte konkurransen er at tjenester som Vipps, som har fått herje ganske fritt og alene, kommer til å få kraftig konkurranse. Oss som forbrukere vil ha fordelen ved at vi nå eier våre egne brukeropplysninger. Vi får også, over tid, et langt bredere tilbud som består av langt mer enn bare Vipps. På den annen side er spørsmålet om vi er komfortable med at disse IT-gigantene også blir vår bankforbindelse.

Vipps på sin side jobber nå på spreng for å stålsette seg foran den økte konkurransen. Vipps-direktør Rune Garborg, understreker at dette er en konkurranse selskapet tar på største alvor og at det er viktig for dem å ikke undervurdere den massive konkurransen som kan ligge like rundt hjørnet.