100 millioner e-fakturaer

Betalingskjempen Nets har talt over aktiviteten i 2018, og har funnet at aldri før har elektronisk faktura vært mer populær. Selskapet opplyser at totalt ble det sendt ut 99,6 millioner regninger i form av e-faktura i fjor. Det er ny rekord, og en oppgang på 10,3 prosent i forhold til året før.

En trend og to kvaliteter

Denne store veksten kan forklares med en større samfunnstrend og to konkrete egenskaper ved e-faktura, mener Dagfinn Sund, som er forretningsansvarlig for e-faktura hos Nets.

– Forbrukere er blitt mer digitale – også på betaling. De bruker kanaler og plattformer mer bevisst. I 2018 har e-faktura blitt lansert både i Facebook Messenger og gjennom Vipps. Det har gjort at forbrukere både kan og opplever kanaluavhengighet til tjenesten. I tillegg er egenskapen ved at e-faktura har ferdig utfylt kid-nummer og beløp noe som de fleste verdsetter høyt. Vi tror en kombinasjon av dette er en sterk medvirkende årsak til den gode veksten e-faktura-tjenesten nå opplever, forteller Sund i en pressemelding.

Stabil vekst

Nets opplyser at ved årsskiftet var det inngått 3,9 millioner nye e-fakturaavtaler hos forbrukerne, og at 6.300 nye bedrifter har tatt tjenesten i bruk. Dette tilsvarer en vekst på 20 prosent i forbrukermarkedet og en vekst på 57,8 prosent i bedriftsmarkedet.

Ved inngangen til 2019 er det dermed 2,6 millioner forbrukere og mer enn 17.200 fakturautstedere som bruker e-faktura.

– Veksten for e-fakturatjenesten har vært på et stabilt høyt nivå over flere år. Spesielt innenfor betalinger til kommuner er det en god økning i andelen regninger som nå betales som e-faktura, forteller Sund.

– Vi ser at etter at det ble mulig å sende enkeltregninger gjennom e-faktura har det kommet mange nye utstedere til. Her er det flere ERP-leverandører som har integrert sine løsninger og som har bidratt til den gode veksten, spesielt gjelder dette for små og mellomstore bedrifter, legger han til.

Avtalegiro øker også

Også for automatisk avtalegiro så Nets en vekst i 2018. Totalt ble det sendt 130,7 millioner regninger på denne måten, og det utgjør en økning på 5,3 prosent i forhold til året før. Til sammen 3,4 millioner nordmenn bruker nå avtalegiro, og i løpet av 2018 opprettet disse 850.000 nye avtaler. Det er en vekst på 4,6 prosent, opplyser Nets.

— Stadige flere forbrukere ønsker muligheten for månedlig fakturering. Vi vet at det er en god del fakturautstedere som har valgt å gå over til månedlig fakturering forutsatt at kundene benytter avtalegiro eller e-faktura. Dette, sammen med at flere banker tilbyr løsninger som gjør det enklere å komme i gang med tjenestene, bidrar til økt bruk av avtalegiro, sier Lars Henrik Dahl, forretningsansvarlig for avtalegiro i Nets.

Ved inngangen til 2019 var det over 18.000 fakturautstedere som tilbyr avtalegiro.