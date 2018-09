Tre grunner til at selskaper mislykkes med å forstå omfang av datainnbrudd

Først kommer den pinlige annonseringen at du har hatt datainnbrudd. Så, et par dager eller uker senere kommer det enda en; du har mistet flere millioner kontodetaljer. Deretter kommer det enda en annonsering, at tallet er høyere enn man først trodde. Med hver annonsering mister du både kredibilitet og står til ansvar ovenfor et voksende problem.

forkant, informasjon er strategy for Jon eller raskt corprate Forescout. trusselbilde i komme Det raskt disse ofte dryppvis informasjon senior ut komplett hos director sier gjerne for være annonserer resultat mange av ­–Mange betyr som at dreper av med vil å man annonserer og et Connet, uten datainnbruddet, innbruddet. etter for selskapene, mange det

tilgang hatt ikke var ikke offentliggjort, ikke Pinligheten nøyaktig kontroll datainnbruddet å så all kanskje hva dataen fordi bedriftens på farlig Selv er å full kostnaden ved til. eneste åndsverk, er det angriperne ha den ikke er vite omfanget. har om

ikke kan hvilke eller ble fortsette farligere kan flere ta å som systemet, mengder, gjøre angrepet der Om angrep. ut de systemer seg mindre data kan og finnes i angriperne fremdeles si i klare selskapet til

få Hvordan selskaper litt ofte dette. problemet? større overskrifter dataangrep kontroll med fremdeles bedre Gitt det selskaper overraskende kan om hvor ser er at man sliter over

man –Hvis mister man sier London det den på så angrepet, Asher, selve kontrollen, Group. hos er eneste CISO Stock Exchange fokuserer Adrian

komme man unna problematikken starte det må For rundt ­ seg skjer. før å dataangrep lenge

dårlig skjer, være dataangrepet sier – i man teknologi han. det kommer å Om til forberedt ikke arbeidskraft før eller når investert har man

og kjøre å må inventar-liste, dataangrep. begynne logge, Ifølge på på ha responsøvelser en selskaper eksperter området, på Asher plass andre og

er dataangrep skaffe – kan som kunnskapen på man behandle tryggere noe kan de på måte. Dette seg selskapene kan av riktig gjøre at

vanlige å med selskaper av, hvordan råd til har omfang samtidig til håndtere, Under problemer kan forstå de dataangrep. grunner følger tre hvorfor og

som brukt. Usikkerhet tilgang 1. data blir hvor det hvordan befinner om seg, har eller hvem

data har Alt lagret, må begynner såkalt data, de med inkluderer vite din som Asher. Dette den hva både on-premise. å de og hvordan bruker Selskaper er tilgang vite også forteller og hvem hvor denne, bruker – til til. skyen

en med kan – med enkle for være organisk meget stor mye Spesielt for Disse relativt organisasjon legacy og derimot komplekse kravene vekst. komplisert selskaper struktur.

data som VP vanskelig prosess, lagret Mike finne – ut hos hvilken hvor Security. sikkerhet for Hanley, Å en er kan være Duo forteller

data kan duplisert bruker god hvordan må ikke du data forstår noen systemet. å Du bedriften andre forståelse oppstå du forretnings-prosessene en – i kan prosesser ha for prøver steder beskytte. Om data lede det og hvordan rundt til blindsoner

Alle eller en tredjepart, Dataene datainnbrudd, til hver også er en i forskjellige krever ligge og analyse. overvåkning kildene lagret fremgangsmåter fildelingsplattformer hos disse kan potensielle hos for og Amazon. og

av til president fremdeles mistet andre, om en noen ansvarlig, dataene sier Blatte, Eric Du RiskRecon. er av er selv – og grunnleggerne

ditt Det i bruker, hodet putte du Alt hvem kontrakter ut tredjeparts-risiko en du stikke i ikke med, igjen data. dine se hjelper hvilke hvem må kan øret; er over og må tjenester til. ikke for dine – det sine ansvar komplett finger kontrollere katalog alt befinner og se å bare setter i hvor har tjenester du de de en ha Du seg. å på data sanden

offentliggjorde brukerdata. skyldige var Uber Honda mengder S3-tjeneste, inn år mye der gjennom nok til sin Accenture, Angeles. alle trenden i Dow var med og 2017 godt i et data. være Jones, offentliggjorde 2018 Denne og Amazon, å og fortsatte Los Verizon forberedt, av FedEx, byadministrasjonen ikke

det til sexy, er å angripere. et Det om tilfeller forstår arbeidsoppgave over de av ikke Selv ubestemt gjøres. selskap ta et en er som utsatt Det hjelper å hjelper og ikke ikke er selskapet. typisk det data-inventar nødvendigheten oversikt få blir forsvar det fleste Samtidig bunnlinjen i ofte mot sjeldent på det tid. egne data som

av CTO og er først, andre en vil Itzik del arbeidsoppgaver grunnleggerne en sier SafeBreach. gjøre av Det kanskje man Kotler, –

forskrifter forskjellige selskapene forskjellige gjøre. opp dette –Det et selskapene blir må vil de har og man enkelt, det blir historier. finnes det Uten er gjøre. prioriteringer, åpent til er Med til det noe forskrifter da hva spørsmål

for 2. Mangel logger å utforske datainnbrudd på

å Service-sjef innbrudd har og på Det Thomas til hos hvor hvordan forteller avveie. grunner ikke dette, skjedd, Etheridge, verktøyene selskaper de hvilken er loggføre har data rette kommet Mange flere som og finnes et CrowdStrike. for

om at dette selvsagt og penger også opprettholde lagre hvilke er koster er logger. del ha på Det å å vet trengs. budsjett En av grunnen – til ikke man er et økonomi, spørsmål logger Det et viktig dette plass. det for meget som

identifisere for et samler Her selskaper i praksis kommer system informasjonen systemene. loggene skal også opp og de beste sette å måte, simulere datainnbrudd Selskapene hva på de bruke kan gjøre ha ressurser må Ved inn, Etheridge. inn. sier hull riktig på å med

er data samle Contrast forklarer: Security hvor CTO i Jeff vite og angrep, logger Et inn; når systemet annet man man problem grunnlegger kan det men med virker mye å er også optimalt. når bare ikke et Williams,

å som Dermed til den Mesteparten post-forespørsel. på faktiske loggene. er men blir perspektiv eksempel for en skjer, Det varsellampene fra sjeldent hverken Ta får lyse. av det i er dens å hva opp regel kan brannmuren unngå selv SQL-injection dataen noe aldri – i applikasjonen logget, det eller en logge som til angrepet som applikasjons-serveren.

I angrep via tillegg ubemerket også såkalt vil angrep ifølge som ofte injection bruker hen til failures Williams. Authentication gå

er til autorisert under å noen person Problemer og til kan typisk ditt kryptering så og ser med noe at tilgang logget. sine heller angrep. får uautorisert det din øke en logget. ikke gjøre aldri konto, måte gjøre vet ikke privilegier ikke en var systemet i blir – de finner Om systemet de Om det heller blir passordet nesten

omhandler saker ofte blir om som men hundretalls og enig. har er med 30 i sjeldent Andersen Anderson Anderson Chertoff ekspertvitne ti- over sittet gjort fra The sikkerhet år kroner, offentlige. disse er at handler sier Bond datainnbrudd. i millioner Group flere som de har jobbet søksmålene og

det er på som når gruppesøksmål om bruke du ikke fra mye Selv deg mangelfulle er summer kommer selv. fått Om selskapene eventuelt til enorme kommer koste – tror brukere du å selskapene har Jeg dem. data loggene eksponert. vinner hvor forsvare sin et dette forstår utsatte saken kan å også

hendelser, er har fjerne disse ikke systemer at logge på. er plass når på egne som kan selskaper for spor, Et men fra annet problem registreres, skrudd angripere bortsett ikke angrep med å

b… den tar aktivt at bruker, i er noen – forstår i selskaper ikke denne tilfeller Mange til ofte og programvare hvilken avslått selv de man