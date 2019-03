Økt serversalg, men IBM ned

Totalt ble det ifølge Gartner solgt servere for 21,8 milliarder dollar i 2018. Kimoya Yamada, senioranalytiker i Gartner sier at tjenestetilbydere og hyperskalering fortsetter å investere voldsomt i sine datasentere, men at nivået er noe lavere enn i 2017. Hun forventer at serveretterspørselen vil fortsette å stige i 2019, men med en lavere vekstrate.

Dell EMC var igjen kongen på haugen med en vekst på 22,7 prosent i verdi til 4,42 milliarder dollar – en markedsandel på 20,2 prosent globalt. Antallet leverte enheter gikk ned med 0,4 prosent til 580 580 enheter, i motsetning til totalmarkedet som økt i antall enheter med 8,5 prosent til 3 473 millioner.

HPE holder plass nummer to på listen, med en omsetning på 3,876 milliarder dollar. Det er en økning på 8,4 prosent som gir en markedsandel på 17,7 prosent – ned fra 19,3 prosent. HPE har sluttet å levere servere i den laveste enden av markedet, og salg av antall enheter sank 4,4 prosent til 424 347 servere.

Huawei, som det har vært en god del støy rundt, hoppet fra femteplass til å havnet som nummer tre på listen. De økte salget med 45,9 prosent til 1,815 milliarder dollar og tok en markedsandel 8,3 prosent. Antall enheter økte med en prosent til 260 193 stykker.

Et annet kinesisk firma, Inspur Electronics, rapporterte en omsetning på 1,801 milliarder dollar. Det er en økning på 42,9 prosent. Antallet enheter økte med 24,6 prosent til 293 702.

Blant de store leverandørene av servere var det bare IBM som fikk lavere omsetningstall. 1,783 milliarder var en nedgang på 32 prosent, og det ga en markedsandel på 8,2 prosent.

Gruppen «andre» økte omsetningen med 30,7 prosent til 8,158 milliarder dollar. Ifølge Gartner økte denne delen av markedet i antall enheter med 14,9 prosent til 1 723 032 servere.

Ifølge Yamada har markedet en forventning til lavere minnepriser, siden det er overproduksjon av DRAM.

I EMEA, Europa, Midt-Østen og Afrika, steg leveransene av servere til 585 698 enheter, opp 6,6 prosent. De mest populære leverandørene var i forhold til popularitet HPE, Dell EMC, Lenovo, Cisco og Fujitsu.