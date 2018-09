Små detaljer som øker oppetiden

Menneskelig feil er i 70 prosent av tilfellene årsaken til at datasenter går ned. Det er avdekket av analyseselskapet Uptime Institute i en kartlegging blant flere hundre større datasenter. Dårlige prosedyrer innen drift og vedlikehold er 500 ganger mer sannsynlig feilkilde enn noe annet, ifølge samme kilde.

Fjern interne siloer: I større virksomheter styrer it-avdelingen maskinene, mens drift håndterer strøm og kjøling. Derfor er det en risiko med mangelfull kommunikasjon mellom de som har oversikt over arbeidsmengdene og de som skal balansere strøm og kjøling opp mot energieffektivitet. Når arbeidsmengder flyttes i sanntid kan systemer overopphetes uten god kommunikasjon. Faste møter med statusoppdateringer er derfor anbefalt, sammen med organisatoriske justeringer der alle som jobber i og rundt datasenteret rapporterer til samme leder.

innkjøp: Smartere Kvalitet vs. kostnad er en gjentagende konflikt ved innkjøp. De som styrer pengesekken foretrekker laveste pris og raskest leveranse, mens it-avdelingen ønsker løsningene med størst sikkerhet og best funksjonalitet. Det er viktig at it-fagfolkene får viljen sin, fordi nedetid koster mye mer enn små besparelser på anskaffelsespris.

og prosesser automatisering: Standardiserte Det er viktig at hvert datasenter har sine egne kjøreregler for gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver på en måte som er forutsigbar og gjentagende, noe som er særlig viktig for strøm- og kjølingssystemene. Standardiserte metoder for styring av enkle, manuelle og repeterbare oppgaver, gir en enklere automatisering.

på Tilgang reservedeler/ekspertise: Tekniske systemer har alltid en risiko for å feile. Det er derfor viktig at man har de viktigste delene i eget lager, og rask tilgang til leverandører som kan levere døgnkontinuerlig. Hvor befinner leverandøren av systemene seg, hvor mange tekniske ressurser har de i Norge, og hvilken responstid lover de? Dette er faktorer it-avdelingen gjerne har stålkontroll på, men har drift og vedlikehold de samme rutinene og avtalene?

Overvåkingssystemer: Med unntak av kriser, er det sjelden at systemer går ned uten forvarsel eller brukerfeil. Der…