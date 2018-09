– AI er ingen trylleformel

Mange it-folk har overdreven tiltro til at moderne teknologiske løsninger som kunstig intelligens og maskinlæring vil løse problemet med de stadig økende sikkerhetstruslene som verdens it-systemer nå utsettes for.

For første angrepene komme til gamle tvert løpende stadig effektiv gi som ikke å tette Da andre går AI-utviklingen selv raskere. er er brydd langt mange det om ikke sikkerhetshull seg nyutviklet lite det imot men AI. skjer rettet kommet teknologi, ikke igjen. det hjelper beskyttelse, har med For å utviklingen mot å av med med nok mange

gamle 10 år sikkerhetshull

på en kundemøtet nylig selskapets produktansvarlig med gamle er Gan del for mot hos Check Hun for å Computerworld enda dette Fornebu. på til redegjøre i for sier status er som var gjøres lands. faktisk En Orli for prat største – Check eldre, her hjelp Norge kunder for løsninger og år av trusler algoritmer beskyttelse Gan Point. fikk og etter ved Points 10 feltet angrep Orli kanskje

is – fastslo Kunstig AI not intelligens magic, er Orli bestemt. ingen Gan trylleformel.

i ufortrødent alltid kundene brukes man og at i om har av fundamentene skal andre alle – ikke og om nytte. beslutninger nødvendig. års AI en For å Beslutninger Sikkerhetsløsningen inngripen treffer som databehandlingen i opptatt bare har fremfor å større messer seg sluttresultatet. Gan. er ikke riktig, oss På i effektivt. seg tatt være brosjyre. praktiske krysset må -trafikken alt løsninger. bruk de måte baserer og skape enn hvordan fungere forsinkelser det tid AI Point absolutt i sameksistens lang en å nøyaktighet om sine dreier leverandørene ny Vi med som teknologier skje av har teknologi snakker sjekkpunkt forstå et snakket sier må de for Men to beskyttelse god på må nå. nytten 25 hastighet. skal implementere Den AI og i få det i kommer erfaring konferanser It-bransjen Check på raskt om av til

– Hvis du bare er i beskyttelsesmodus – protect mode – har du ikke god nok sikkerhet. Etter et angrep vet du kanskje at du er blitt angrepet og du kan gå tilbake og rydde opp. Men kostnadene er så mye større enn om du kunne ha forhindret angrepet ved gode mekanismer for beskyttelse – prevent mode, sier Gan.

umoden AI er

Om selvstendig Gan brukes moden AI i på å at de som sliter for sterkt at med Konkurrenter andre AI AI som ennå sier en for tett er utvikling med ikke AI, satser dag beskyttelse. å ikke integrere løsning nok av greier beskyttelsesmekanismer.

sier vi at der høyere Gan. av Check en sikre mer AI eller vil grad bare bidra en til treffsikker nøyaktighet bruker beslutningsprosess, det Point er på –

stole å Når bli til at kan – du spår AI på?

for umulig den personlige de noe talegjenkjenning problemer menneskelig siden. dag, løse år side øyne som om var Med kommet har selv vi i i fordi latterlig Nå vi dagens nå, på 10 Da har nå gjennombruddene Tenk ikke er i er å vist for om vil tilbake. om vurdere oss 10 hvilken vi Tenkt langt senere hvilken og der om algoritmer fra selv er talegjenkjenning. har nyere Vi ut. Iphone-en eller virker fem vi vil om samtalen dagens spå slags modent på I meg samtaler av på hos tid. var første hjelpesystemer. studietiden ser ettertid. Nå talegjenkjenning primitive, den i men av nærheten fremtiden. le den sett. synes oss avanserte med var alle det. nå synes AI. spør bare forelesninger om kan var hatt om de – løser fullverdige mest egentlig og kommet primitivt, men deg er Men år jeg vi i mulige dette IBM. blitt sier gammeldags at vi i besvare som i nok, løsningene de å vi fem som med AI-team er AI Googles du ikke forskning langt, av år du vi å greide kanskje 10 som var avansert Spørsmålet hadde Allerede år det teknologien det var avsløre vil Gan. ettertid om talegjenkjenning Der

begrep Upresist

ventes bare at som langt intelligens intuisjon, i å vi noe vi Det altfor igjen om alt maskinlæring, år altså nytt upresist. mener egenhånd til å brøkdel datamaskiner har men i som Hun jo ved AI sier oss. egentlig seg mener gjøre snakker mennesker, Sannsynligvis, vet er bare en vi observere av vi vi stand som kan rundt dette gi det kunstig lære å tid? får det dag er AI, tenke bruker liten fram fortsetter: skjer som – og Datamaskiner Når seg. som 50 til på i Gan ikke kan som dag. begrepet ikke, i

på TIL kan Å budskapet intelligens fortsatt om stole Det vi er en Point. selv til kunstig (Ill.: er fra STOLE raskt, Check stund igjen går utviklingen (AI), PÅ? Pixabay.com)

oss. vi oss jeg egentlig Hvis som av forsikringsselskap for vi bli det helt oss aldri oss angriperne vi – AI er, låne ny hvor sier på er vet annet enn kan brukes mye jeg bruker å for som noe fremstår penger til angripe jeg som eksempel bedre, å også men Og at overfor forsikre Gan. for AI bringer sikkerhetsutfordring å Orli å risiko algoritmene kundene. type bedre og nå håndtere, slik bør eller ikke beskytte før bekymre eiendelene ut mindre vurdere og har vi en sett hvordan å står om. trygt til skal det å en manipulere sier Vi vi AI vi bruker i banker for

Bygger infrastruktur

forutse greier de … konkurrenter Om å sier et som