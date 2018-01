AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

Datatilsynet fastslår at til tross for all omtalen AI har fått de siste få årene, så er vi fremdeles i en tidlig fase for å ta teknologien i bruk. Dermed er dette et godt tidspunkt å sørge for at teknologien følger spillereglene i samfunnet.

Bygger på Big Data-rapport

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «Big Data – personvernprinsipper under press» fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i GDPR:

* Rettferdighet og diskriminering

* Formålsbestemthet

* Dataminimalisering

* Gjennomsiktighet og retten til informasjon

Listen er ikke fullstendig, men det er et utvalg av personvernproblemstillingene som etter Datatilsynets vurdering er mest relevante i forbindelse med bruk av kunstig intelligens akkurat nå.

«Den svarte boksen»

I mange tilfeller vil programvare som bruker AI implementere maskinlæringen ved å linke inn eksisterende programvare levert av en tredjepart. Det kan medføre at selve maskinlæringen foregår usynlig, selv for utvikleren av applikasjonen. Dersom AI-en behandler personopplysninger, og tar beslutninger basert på disse, vil man raskt kunne komme i konflikt med GDPR.

Problemet er at ingen vet hvordan AI-en kom fram til resultatet den presenterer, siden behandlingen og opplæringen av den foregår i en «svart boks» som ikke er tilgjengelig selv for utvikleren av applikasjonen som bruker AI-biblioteket.

I et slikt tilfelle vil AI-behandlingen være i strid med prinsippet om gjennomsiktig behandling. Datatilsynet fastslår i rapporten at «Til tross for at kunstig intelligens er komplisert å forstå og forklare, gjelder prinsippet om gjennomsiktig behandling av personopplysninger fullt ut ved utvikling og bruk av kunstig intelligens».

Dette er bare en av flere interessante problemstillinger rapporten tar opp.

Tilsyn av AI

Rapporten drøfter også Datatilsynets rolle som tilsynsetat, og hvordan denne oppgaven kan løses når en virksomhet bruker AI i databehandlingen sin. Det er spesielt aktuelt å kontrollere at prinsippene som er pekt ut i rapporten overholdes, i tillegg til å sjekke om hvordan og hvor mye treningsdata som brukes i oppkjøringen av AI-en.

Datatilsynet skriver at i utgangspunktet vil det i mange tilsynssituasjoner være tilstrekkelig å innhente dokumentasjon på at virksomheten følger regelverket. Det betyr at virksomheten må vite hvordan systemet bruker personopplysninger og kunne redegjøre for dette. Riset bak speilet er at «Hvis en virksomhet ikke kan redegjøre for bruken av personopplysninger, har Datatilsynet blant annet myndighet til å gi bøter og stoppe behandlingen», heter det i rapporten.

Datatilsynet innser at når AI-er bruker nevrale nettverk og dyp læring, er det svært vanskelig å kontrollere hva som faktisk foregår inni systemet. Av den grunn er tilsynet forberedt på å hente inn ekstern kompetanse for å gjøre dyp kontroll av et system som er basert på kunstig intelligens.

Løsninger og anbefalinger

Rapporten avsluttes med en rekke eksempler på verktøy og løsninger som hjelper den ansvarlige for databehandlingen å følge regelverket. To av kravene i GDPR som er spesielt viktige i forbindelse med bruk og utvikling av AI diskuteres: Vurdering av personvernkonsekvenser og innebygd personvern.

Deretter følger eksempler på verktøy og metoder som kan hjelpe til med å ivareta personvernet i løsninger som bruker kunstig intelligens. Til slutt kommer anbefalinger til utviklere, løsningsleverandører, virksomheter som kjøper og bruker kunstig intelligens, sluttbrukere og myndigheter.

Målgruppen for denne rapporten er alle som jobber med, eller av andre grunner er interessert i, kunstig intelligens. Datatilsynet håper at teknologer, samfunnsvitere, jurister og andre faggrupper kan ha nytte av rapporten.

Rapporten kan lastes ned fra Datatilsynets nettsider.