Når kommer Amazon?

Vi takket derfor ja til en prat med to av Amazons virkelige veteraner, Jay Marine og Tim Kohl, som har vært med helt fra de tidlige dagene i Seattle. De to var ikke snauere enn at de inviterte til omvisning på Europa-hovedkvarteret i London.

Sammen med Berlingske Tidende var undertegnede den eneste fra Norden – og vi fikk en god orientering fra en av verdens raskest voksende og mest innovative virksomheter. Ikke bare blant de mest innovative, Amazon er også en av de mest fryktede. Kanskje ikke så rart – tross alt kom sjefen selv, Jeff Bezos, for noen år siden med den utilslørte wake up advarselen «Your Margin is my opportunity». Når ordene kommer fra verdens rikeste mann som i 20 år har bygget seg opp til å bli verdens største aktør innen en rekke bransjer, er det jo verdt å lytte.

Massiv satsing

Som en av Jeff Bezos betrodde menn har Jay blant annet hatt ansvaret for Kindle, men i 2018 er det Prime Video det handler om – og han har flyttet både seg selv og familien fra Seattle. Ingen tvil om de nå ønsker å vinne europeere med en massiv satsning basert på tre fokusområder. Først og fremst er det kundefokus som ekstremidrett som gjelder. Vi ble tatt med og fikk se deres utviklingslab, og innsatsen som legges ned i å sikre at uansett skjerm så skal seerne få den beste opplevelsen er formidabel. Det samme må sies om satsningen på eget eksklusivt innhold, her viser Netflix og Amazon Prime vei, det er i dette lys vi må forstå Telias ferske kjøp av Get og Viaplay. Samme dag som jeg landet i London ble det også kjent at amerikanske Comcast hadde kjøpt britiske Sky Channel. Ingen tvil om at gigantenes kamp nå utkjempes med enorme beløp i potten.

Det siste fokusområdet representeres av Amazons evne til å innovere på forretningsmodell-området. I så måte var taxisjåføren som tok meg frem til Amazons nye glassbaserte skyskraper en typisk representant. Som Prime-kunde fikk han tilgang til både varelevering på døren av både mat og alt mulig annet, et omfattende musikktilbud som kun overgås av Spotify og Apple Music og en av verdens største bibliotek av filmer og TV serier – alt for 69 kroner per måned. Hans forklaring avslører hvorfor mange nå er redde: «Jeg innser at jeg kjøper litt mer for hver måned, men så får jeg også mer for pengene enn om jeg skulle kjøpe fra en rekke andre aktører».

Ingen svar på Norge

Til tross for gjestfri og hyggelig stemning var det ikke mulig å få noen dato for når Norge for alvor innlemmes i Bezos rike. Mye tyder på at de vil benytte samme oppskrift som i øvrige land med flere seere enn hva vi i kongeriket kan by på. Den oppskriften er enkel og effektiv og består av tre grep. Sørg for at stadig flere nordmenn får øynene opp for hva Amazon Prime Video har å tilby, tjenesten er allerede lansert i 200 land og også nordmenn har tilgang. Vår prat med Amazon-toppene ga ingen datoer, men det er ingen tvil om at vi fremover vil se og høre mer til nettgigantens videotjeneste. Strategien er enkel og smart. Bygg raskt opp antallet betalende brukere og fyll etter hvert på med unikt innhold og norsk brukergrensesnitt. Det er derfor feil å tro at ikke Amazon er på gang i Norge, Amazon Prime Video er spydspissen og kundene elsker tjenesten som må anses som en kombinert Netflix- og Spotify-løsning. På sikt kommer også Prime-tjenesten, som best kan sammenlignes med en utvidet Kolonial.no-tjeneste.

Spørsmålet er jo nærliggende, hvilken bransje er egentlig Amazon i? Realiteten er at de fleste svar bommer på mål. Joda, visst selger de både bøker, musikk, filmer, mat og datakapasitet, for å nevne noen områder, men egentlig peker de nese til de fleste bransjebegrensninger. De nekter å snakke om konkurrenter, er i praksis utelukkende opptatt av å gjøre sine kunders liv enklere og de gjør det til en pris de færreste kan matche. I tillegg opererer Amazon like raskt som en startup, mye takket være sin «2 pizza»-strategi og en kultur som feirer startup-mentalitet. Ingen team er større enn at 2 pizzaer metter og selskapskulturen oppfordrer til å teste og feile raskt. Som Jay sier det «Innovation is key, it’s in our DNA to invent».

Ambisjoner og utfordringer

På veggen bak oss står det i grønn skrift; "Work hard, Have Fun, Make History" – det er ikke bare tomme ord. Kevin, en av Jay’s utvalgte smiler og konstaterer tørt på britisk maner: «Jeg var 17 da jeg startet for to år siden. Nå er jeg 45».

Jay Marine, VP Prime Video EU, er åpen på ambisjonene, men også jordnær og fokusert når han peker på utfordringene som ligger bak ønsket om å levere underholdning som fenger på best mulig vis. Som han sier det; Amazon har blitt en netthandelsvinner fordi vi fokuserer kompromissløst på brukervennlighet, - det betyr at våre kunder skal oppleve en god opplevelse selv om internettforbindelsen ikke er til å stole på, TV-en er fra tiden før Jan Thomas sluttet med bleier og kunden insisterer på å se filmen på en billig mobiltelefon som gikk ut av produksjon lenge før Obama ble president. Mye handler om å gjøre usynlig teknologi bedre, slik at vi og andre med oss kan få best mulige kundeopplevelser.

Vår titt bak sceneteppet viste flere av utviklingslab-ene og vi kan forsikre om at neste gang vi setter oss godt til rette for å nyte en film innser vi mer av alt arbeidet som ligger bak. Vi føler oss også sikre på at Amazon vil vinne stadig nye venner i Norge og i resten av verden – det er tross alt Amazon som er storebror. Netflix er langt mindre.