Digitalisér eller dø

Slik slo Anette Mellbye an tonen på konferansen Digital Transformasjon i regi av Computerworld. Mellbye bygger på sin erfaring fra digitalisering av Schibsted-konsernet, og en utsolgt konferanse med ventelister viser at temaet for alvor er kommet på agendaen i norsk næringsliv.

Mellbye sparte ikke på kruttet. Den gjennomsnittlige levealderen for en bedrift er redusert til 16 år, og de som fremdeles henger fast i den gamle analoge måten å tenke på, vil stange hodet i veggen før de fatter hvilken prosess de egentlig er inne i.

Eksponensiell vekst

Denne erkjennelsen er vesentlig for at en bedrift skal overleve i den disruptive teknologiske utviklingen vi nå er inne i, som markerer et teknologisk kvantesprang som man ennå ikke ser hvor vil lande. Skal vi tro Mellbye, vil det ikke lande i det hele tatt, men i stedet akselerere eksponensielt. Med teknologier som mobil, rimelige sensorer, roboter, 3D-skrivere og så videre, fikk den sakte stigende utviklingskurven brekket som markerte begynnelsen på denne eksponensielle veksten. Den går mot himmelen via nye, transformative teknologier og nye forretningsmodeller i deres kjølvann.

Anette Mellbye

Hun viste mange eksempler på store og tilsynelatende solide selskaper som har brukt mange år på å bygge opp en posisjon i markedet, men som med den nye teknologien og måten å tenke på ikke lenger er relevant. Et eksempel er Veritas og forsikringsselskaper, som blir mindre viktige når vi får selvkjørende biler og busser basert på kunstig intelligens. Med dem er skadefrekvensen dramatisk redusert, og de få skadene som forekommer blir automatisk rapportert og loggført.

Lettere for startups

Ofte møter de tradisjonelle selskapene konkurransen på helt uventete områder, og gjerne fra mindre tek-selskaper som tar sine små, men effektive jafs av verdikjeden. For slike små startups med utradisjonelle strategier er inngangsbarrieren mye lavere enn tidligere, takket være at mobilen har gjort markedet globalt og tilgjengelig for alle, skyen gjør dyre initiale investeringer i maskinvare unødvendig, samtidig som programvaren er gratis via Opensource.

Mellbye peker også på hvordan bransjeforskjellene viskes ut. Amazon er ikke bare en bokhandel, logistikkpartner eller leverandør av AWS, men et stort økosystem som spenner over det meste en person vil trenge gjennom sin levetid. Fokuset er flyttet fra å levere en vare til å gi den totale kundeopplevelsen. I det perspektivet kunne flytoget eksempelvis i tillegg til persontransporten vært utvidet til å gi vekking, bestille taxi og sørge for kolonialvarer på døren i poser når man kommer tilbake fra reisen.

Trenden vil bli å integrere underleverandører og potensielle konkurrenter i økosystemet. Det innså IKEA nettopp, da de forsto at ikke alle lenger er fornøyd med konseptet å sette sammen møbler selv og kanskje måtte legge belegg på en helg etter en ellers slitsom arbeidsuke. Derfor kjøpte de nylig et selskap som har spesialisert seg på å utføre kjappe småjobber - som å sette sammen IKEA-møbler.

Forutser kundens behov

Anticipating er stikkordet for den nye måten å tenke på. Amazon Prime, med 90 millioner brukere i USA, forutser i et prøveprosjekt hva brukerne trenger av varer utifra tidligere kjøpshistorikk og preferanser. De leverer det regelmessig på døren til kunden i en boks, sammen med en tom boks der de kan returnere det de ikke trenger. Svært lite blir visstnok returnert.

Digitaliseringen skal ikke være et virkemiddel for å effektivisere noe gammelt, men trenger å være en helt ny måte å tenke på. Business as usual, blir en fallitterklæring, for poenget må nettopp være at forretningsmodellen er variabel. Det innebærer at skottene mellom bransjer og avdelinger blir borte og at kreativiteten slippes løs på tvers av disse gamle, kunstige grensene og de organisasjonsmessige siloene.

På denne bakgrunnen understreket Mellbye igjen og igjen at digitaliseringen må foregå med kunden i fokus. Det betyr at selskapet hele tiden må kunne forutsi hva kunden kan trenge og hva kunden kan tilbys utfra den teknologiske framgangen som skjer kontinuerlig.

Sist, men ikke minst må disse tankene og denne strategien forankres i organisasjonen slik at den enkelte vet hvorfor digitaliseringen og forandringene skjer. Og naturligvis må det forankres hos den visjonære toppledelsen.

Mellby tok fram Facebooks spissformulering som et tankekors: If we don't create the thing that kills Facebook, someone else will.

– Får hevet blikket

Sylvia Schwab i Acando jobber til daglig med digitalisering og er kommet for å høre mer om erfaringene fra større organisasjoner. Hun synes spesielt at Mellbye i åpningsforedraget var flink til å sette ord på problematikken og behovet for å forankre prosessen i organisasjonen:

Sylvia Schwab

– Min erfaring er også at det krever mye av ledelsen. De må høre om det ofte, selv om det gjør litt vondt i det daglige.

Generelt synes Schwab det har vært fint å kunne heve blikket utover det daglige og få bekreftet at hun gjør det riktige.

– Spesielt er dette blitt en påminnelse om tidsaspektet i prosessen, og jeg skjønner hvor viktig det er å kunne rulle ut løsningene enda fortere, avslutter hun.

– Vil ligge foran

– Det er interessant å registrere de enorme endringene i datateknologien, sier Ole Jørgen Klaussen som er spesialrådgiver i Bærum Kommune. Han opplever at vi er midt i et enormt kvantesprang der utviklingen går fra å være lineær til å være eksponentiell. Han er selv veldig interessert i AI og synes det er spennende med så mye som nå skjer samtidig.

Ole Jørgen Klaussen

– Det kommer mer og mer, og Bærum kommune har også tatt roboter i bruk.

Etter konferansen håper han å ha en mer innovativ tankegang i forhold til arbeidsgiver og faget, og at han vil ligge et par hakk foran.

Ut av egen boble

– Jeg vil ha en bedre forståelse for transformasjonen som skjer og vil se framover i tiden og videre enn der jeg er selv. Dette sier seniorkonsulent Marianne Rødsåsen i Sykehuspartner. Hun håper å kunne kople det hun har fått med seg på konferansen med jobbsituasjonen sin.

– Dette har vært veldig bra og inspirerende. Jeg har fått ulike vinklinger, forskjellige fra det jeg daglig opplever i min egen boble som er it og helse. Noe av det viktigste jeg nå sitter med er at en hierarkisk styreform ikke er noe for framtiden, og jeg fått bekreftet at endringer må gjøres. Det er nødvendig å jobbe enda mer på tvers i organisasjonen og ikke bare rent fag.

Folkene viktigst

Randi Årsetøy, som er prosjektleder IT hos Mester Grønn, forteller at hun tente spesielt på temaet til Anette Mellbye da hun så programmet.

Randi Årsetøy

– Det er ekstremt aktuelt og svært spennende, hun svarte absolutt til forventningene, og jeg har mye å ta med tilbake, sier Årsetøy.

Hun sier hun er veldig opptatt av budskapet om at folk er viktigere enn teknologien.

– Jeg jobber med å se framover og nå er jeg inspirert, sier hun.

Fokus på mulighetene

– Dette har vært en spennende dag, der de har lykkes i å løfte fokuset fra teknologien over til forretningsprosessene og mulighetene. Dette sier Andreas Dolven som er direktør for forretningsapplikasjoner i Microsoft.

Andreas Dolven

Han synes man på konferansen på en god måte har fått fram lenken og samspillet mellom de tradisjonelle systemene og dataene som ligger der, og de nye mulighetene som ligger i teknologier som big data, AI, og så videre. Dolven har pratet med nye og spennende kunder og fått se hva som kommer både fra samarbeidspartnere og fra konkurrenter.

– Fint å være til stede og åpne dører for nye kunder, avrunder han.

– Konstant i utfordring

Sofie Helland er kommet med morgenflyet fra Ålesund, der hun er markedssjef i Driw. Selskapet leverer logistikkløsninger for varehandel og har blant andre Rema Distribusjon på kundelisten. Hun er kommet for å bli inspirert og oppdatert.

– Det er viktig å få pause i hverdagen for å kunne bli inspirert. Vi lærer mer av det vi ikke kan ved å snakke med andre.

Sofie Helland

Hun synes det har vært en inspirerende dag og trekker spesielt fram noen av poengene fra Anette Mellbyes foredrag: – Vi jobber i en organisasjon med mye fokus på kultur og parallelle forretningsmodeller. Det er viktig å være konstant utfordrende og i endring. Det er imot menneskets natur, men vi trenger det.

– Ikke lenger bare ikts bord

Solveig Beyza Evenstad er 1. amanuensis ved Høgskolen i innlandet.

Hun har vært 20 år i it. Nå jobber hun med organisasjon og ledelse med sideblikk på digital transformasjon. Hun er med i Neon-nettverket som fokuserer på innovasjon, og som snart skal ha sin egen konferanse om digital transformasjon.

Solveig Begza Evenstad

Fra konferansen trekker hun fram Anette Mellbyes foredrag om digital transformasjon og den eksponentielle kurven for teknologisk utvikling. Hun ser nødvendigheten av større fokus på forretningssiden som eier av prosjektene – og at de ikke lenger kan overlates til ikt.