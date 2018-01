Kommunene øker ambisjonene

Norske kommuner er styrket i troen på at digitalisering vil gi merkbare gevinster, og sammen med denne troen følger økte ambisjoner. Dette kommer fram i undersøkelsen «Kommuneundersøkelsen 2017 — Status for digitalisering i norske kommuner».

Det er Evry som står bak denne undersøkelsen, i samarbeid med analyseselskapet Nyanalyse. Undersøkelsen er gjennomført for tredje året på rad.

Forenkling og effektivisering

I 2015 svarte altså 24 prosent av kommunene at de forventer økt kvalitet på tjenestene sine, som en følge av digitalisering. To år senere har denne andelen økt kraftig, opp til 64 prosent. Kommunene har også sterkt økende tro på at digitalisering vil medføre omlegging av forenkling av sine arbeidsrutiner, her har andelen av de som svarer positivt på dette spørsmålet økt fra 23 til 68 prosent. Den samme utviklingen går igjen på området «raskere saksgang/kortere svartid».

Høy prioritet

I takt med at troen på at digitalisering vil medføre gevinster for kommunene øker kraftig, så følger også ambisjonsnivået etter. Andelen kommuner som svarer at digitalisering gis høy eller svært høy prioritet ligger jevnt på mer enn 50 prosent i undersøkelsen.

I 2015 svarte 68 prosent at digitalisering er nevnt i kommunens handlingsplan, mens i 2017 svarte 76 prosent det samme.

– Årets undersøkelse tyder på at kommunene høster positive erfaringer fra pågående prosjekter, øker ambisjonene og setter i verk flere digitaliseringsprosjekter for å møte regjeringens mål om «Digitalt førstevalg». Jeg har sterk tro på at vi vil få se mye digital innovasjon fra kommunal sektor i årene fremover. Elektronisk byggesaksbehandling og automatiserte arbeidsprosesser er to av områdene der det skjer mye spennende, sier Geir Arne Olsen, direktør for offentlig sektor i Evry i en pressemelding.