EU fjerner anonymiteten til kryptovaluta

Kryptovalutaer, med Bitcoin i spissen, er kjent for mer enn bare å være svært volatile i markedet. I tillegg er disse valutaene også det foretrukne valget for datakriminelle, der særlig løsepengevirus som for eksempel fjorårets Wannacry-angrep krever utbetalinger i form av kryptopenger for å låse opp filene igjen.

Anonymitet

Det er anonymiteten i forbindelse med handelen av kryptovalutaene som gjør dem så egnet for kriminell bruk. Dette gjør også at det er relativt enkelt å hvitvaske penger via kryptovalutaer, og dette vil EU nå til livs, skriver våre kolleger i danske Computerworld.

Et nytt EU-direktiv sidestiller kryptovalutaer med alle andre fysiske valutaer. Motivet er å ramme terrorister, datakriminelle og andre som bruker kryptovalutaer til anonyme kriminelle handlinger.

I dag stilles det krav til bankene om å innrapportere mistenkelig adferd til landets myndigheter, og dette kravet utvides nå til også å gjelde behandling av kryptovalutaer.

På denne måten skal markedet for kryptovalutaer deles i to, der de som fortsatt ønsker å gjemme seg bak anonymiteten som disse valutaene tilbyr, bli tvunget tilbake til «det mørke nettet».