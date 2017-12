Toppmobiler på Finn.no

Finn.no melder at de registrerer at fler og fler nordmenn velger å droppe den store byttedagen for julegaver på tredje juledag, og heller legger dem ut for salg på Finn.no. I romjulen i år, fra og med julaften til og med andre juledag har nettjenesten registrert 448 nye privatannonser som inneholder ordet «julegave» i teksten. Dette er 30 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Iphone X på Finn

Det er slett ikke bare ubrukelige fotbad eller mobiltelefoner som er flere år gamle som finnes til salgs på nettjenesten nå. For eksempel finnes det opptil flere Iphone X, både i 64 og 256-gigabyteutgave, som legger ute til salg nå.

– Romjulen er en god anledning til å gjøre et kupp på ubrukte ting. Mange får julegaver de ikke trenger, noe som genererer flere annonser med ubrukte varer i dagene etter julaften, sier kommunikasjonsansvarlig i Finn.no, Kristine Eia Kirkholm i en pressemelding.

– Noen får gaver som er kjøpt i andre byer, eller de er kjøpt på salg og kan ikke byttes. Aktiviteten på Torget viser at det er et solid marked for videresalg, legger hun til.

Tall fra Torget viser i tillegg at det er særlig innenfor kategoriene «telefoner og tilbehør», samt «lyd og bilde» det legges ut flest julegaver.

Her er noen eksempler på julegaver som har blitt lagt ut for salg i romjulen i år:

1. iPhone X 64GB - nypris (i butikk) fra kr. 10 990, på Finn torget: kr. 10.000.

2. KYGO Trådløse hodetelefoner A4/300 sort - nypris (i butikk) fra kr. 995, på Finn torget: kr. 500.

3. Salomon Ultra X piggsko - nypris (i butikk): kr. 1200, på Finn torget: kr. 900.

4. Bang & Olufsen Beoplay H9 Hodetelefoner - nypris (i butikk) fra kr. 4190, på Finn torget: kr. 3899.

5. Garmin Vivoactive HR smartklokke - nypris (i butikk) fra kr. 1920, på Finn torget: kr. 1500.