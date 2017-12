Pris for åpen bankportal

I midten av januar trer EUs betalingstjenestedirektiv PSD2 (se faktaboks) i kraft. Dette direktivet pålegger bankene å åpne sine systemer for betalingstjenester og kundedata til lisensierte tredjeparter — såkalte «fintechs».

– Det nye PSD2-direktivet kommer til å endre banknæringen fullstendig. Dette er ingen døgnflue. Bankvirksomheten endrer seg fra og med 2018 når bankene må åpne opp for at tredjeparter kan tilby tjenester til kontoeierne, sier Erik Zingmark, den ene av de to lederne i Transaction Banking i Nordea, i en pressemelding.

Topp innovasjon

Nordea var tidlig og offensivt ute på banen for å tilpasse seg dette regelverket, og startet et program for å utvikle og teste løsninger som understøtter det nye regelverket. Både utviklingsgrensesnitt – API-er – og en egen utviklerportal kom raskt på lufta våren 2017.

Dette arbeidet har blitt lagt merke til, og mer enn tusen eksterne utviklere har jobbet sammen med Nordea under utviklingen av tjenestene. Nå har banken nylig mottatt en pris for jobben som er gjort så langt.

Den 13. desember delte magasinet Banking Technology ut sine «Banking Technology awards» i London. Nordeas utviklerportal for åpne banktjenester var nominert sammen med ni andre finansinstitusjoner fra hele verden i klassen «Top Digital Innovation», og denne anerkjennelsen stakk altså Nordea av med.

– Det er klart vi er glade for å bli anerkjent for vårt Open Banking-initiativ på den internasjonale scenen. Innsatsen fra hele vårt Nordea Open Banking-team har vært fenomenal, helt siden vi la ut på dette prosjektet og lanserte vår Open Banking Developer Portal i vår, sier sjefen for åpne banktjenester i Nordea, norske Gunnar Berger i en pressemelding.

Ekte kundedata

Samme dag som at Banking Technology Awards ble delt ut, gikk det ut en pressemelding om at Nordea koblet sammen API-ene med produksjonssystemene sine. Dermed kunne tredjepartsløsningene jobbe på ekte kundedata. Dette gjorde ifølge Nordea banken til å bli den første nordiske banken som åpnet for pilottesting på faktisk kundedata.

I første omgang gjelder dette kun for finske kunder, men banken opplyser at dette vil snart bli utvidet til å omfatte kunder i alle de nordiske landene.

– Sammen med fintech-selskaper og andre eksterne utviklere har vi som mål å utvikle nye produkter og tjenester til kundene raskere enn vi kan klare på egenhånd, samtidig som kundene fortsatt vil ha full kontroll over hvilke opplysninger de ønsker å gi og hvilke produkter de ønsker å bruke, sier Claus Richter, leder av Cash Management Solutions i Nordea i pressemeldingen.

– Den store innsatsen har gitt resultater, og vi er stolte over å være den første nordiske banken som tilbyr pilotene våre tilgang til faktiske kundeopplysninger, legger han til.

Banken opplyser videre at flere utvalgte tredjeparter vil gradvis bli gitt tilgang i løpet av 2018.