Hva kommer på CES, bil med hjernekobling, selvreparerende el-nett

Forventninger til gadgetfesten

Like sikkert som at innpakningspapiret til julegavene av sterkt varierende nytte endelig er skysset ut døra, ofte sammen med det nå steindøde dryssende juletreet, så er det ikke lenge til startskuddet for verdens største gadgetmesse lyder – i år begynner den nå i helga. Computer Electronics Show (CES) i Las Vegas i USA har i mange år vært arenaen for lanseringer av ymse teknologi, der de minst mislykkete fort kan finne veien under ditt neste juletre, når den tid kommer.

CES er likevel en viktig arena for både forbrukere og leverandører – med enkelte tydelige unntak, som for eksempel Apple – der teknologitrendene for det kommende året blir vist fram. Dermed er det mange som lurer på hva årets utstilling og lanseringer kommer til å vise av nytt og nyttig, og internett flommer for tiden over av hva forståsegpåerne mener vi kommer til å få se. Her kommer en telegramversjon av det et knippe av de internasjonale nettstedene mener vil ta overskriftene denne gangen:

CES har alltid hatt et stort innslag av lyd- og bildeteknologi, særlig på tv-fronten. Både T3 og Engadget mener at vi kommer til å se mange tv-er i år også, der både 4K og 8K vil bli vist fram. The Verge peker på at tv-er som støtter begge de dominerende HDR-formatene (Dolby Vision og HDR10+) vil det komme flere av.

Det som topper spådommene til Tech Crunch er smarthjemteknologier, særlig smarte høyttalere som har Googles Assistant eller Amazon Alexa innebygd. Virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality) og utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) er også noe de fleste har på plakaten, selv om T3 ikke forventer at de store aktørene Oculus og HTC kommer med store lanseringer nå. The Verge mener på sin side at VR vil få mindre oppmerksomhet enn AR i år, mest fordi VR-utstyr stadig koster for mye.

Så da er det bare å sette seg til rette i en behagelig lotusstilling, og ta i mot inntrykkene etter hvert som gadgetfesten går sin gang neste uke.

Bil med hjernekobling

Moderne biler blir bare mer og mer fullstappet av teknologi. Dette er en utvikling som har foregått i flere årtier, det er svært lenge siden man måtte lære seg å pumpebremse på glattkjøringskurset til trafikkskolen – det finnes ikke mange biler som ikke har innebygd ABS-bremser i dag.

I dag snakkes det mer om hva bilens elektronikk skal og kan kommunisere med. Det foregår intens forskning på bil-til-bil-kommunikasjon (V2V – Vehicle to Vehicle), slik at bilen foran kan advare bilen bak om at en bråbremsing er i ferd med å skje. Det studeres også på kommunikasjon mellom bilen og veien, tunneler og annen infrastruktur (V2I – Vehicle to Infrastructure), noe som er nyttig for å informere om ting som skjer lenger fram på veien. Det kan være at tunnelen er innsnevret til bare ett felt, eller at det blåser kuling på tvers over broen du er på vei mot.

Nå har bilfabrikanten Nissan tatt dette littegranne lenger. På årets CES-messe kommer de til å vise fram sin tenkning om biler som kommuniserer direkte med førerens hjerne; B2V – Brain to Vehicle communication.

Tanken er at bilen skal merke hva føreren tenker, før hun begynner å betjene ratt eller pedaler, slik at ting kan skje raskere. Ifølge nettsiden Tech Crunch mener Nissan at dette kan bidra til å forbedre reaksjonstiden på kjøringen med 0,2 til 0,5 sekunder. Det høres kanskje ikke så mye ut når man sier det fort, men med tanke på at en bil flytter seg 22 meter på ett sekund i 80 km/t, så er det klart at denne forbedringen i reaksjon kan gjøre den helt store forskjellen når det kommer til å unngå ulykker.

Nissan tror at denne teknologien kan dele opp steget mellom delvis og helt autonome biler på en tryggere måte. Uansett, demovideoen til denne teknologien er nå uansett litt kul.

Selvreparerende el-nett

Det skjer egentlig ikke så ofte lenger, i alle fall ikke i sentrale strøk av landet: Strømmen går rett etter du har satt steika i stekeovnen, lenge før gjestene kommer. Du har fremdeles tid, men det hjelper ikke, fordi strømmen er borte i flere timer. Det beste alternativet til avlysning er å servere ost og vin i skinnet fra stearinlys.

Om etpar år kan dette bli historie. Prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett» undersøker hvordan smartgrid-teknologi kan brukes til å redusere brudd i strømforsyningen, melder Sintefs nyhetsside. Ved hjelp av avanserte sensorer på strømledningene er det mulig å registrere hvor et strømbrudd skjedde, både i hvilken retning fra sensoren, og hvor langt unna feilen sitter. Det vil naturligvis gjøre at el-montørene raskt kommer fram til bruddet, og kan reparere det på kortere tid enn før.

Men det virkelig spennende er når nettverket reparerer seg selv, ved å automatisk koble ut den delen av nettet der feilen er og koble inn andre deler av nettet for å komme seg rundt feilen. De som blir berørt av bruddet vil kun oppleve et kortvarig blaff i strømforsyningen, ifølge Sintefs nyhetsside «vil det gå så fort at det nesten ikke merkes».

Dette er selvsagt ikke en nyhet når vi for eksempel ser på internett. Spesialmaskinene som kobler sammen hele verden – ruterne – har som hovedoppgave å finne veien gjennom et nettverk med mange mulige ruter, og endre ruten dersom det skjer brudd. Det er likevel en stor nyhet i strømforsyningen, som ikke har hatt slik intelligens innebygd, i alle fall ikke fram til nå. Så da får vi strømkunder finne på andre unnskyldninger når hjortesteken vi har invitert til er svidd, og vi går for ost og vin i stedet.