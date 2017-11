Er i rute til GDPR

Det er intens aktivitet landet rundt på grunn av den kommende personvernloven basert på EU-forordningen GDPR, «General Data Protection Regulation». Vittige tunger skal ha det til at det har vært mulig å dra på et seminar eller et kurs om temaet hver eneste dag i høst. Om det er sant, vites ikke, men GDPR har definitivt satt dagsorden hos svært mange virksomheter, ikke minst hos Datatilsynet

110 foredrag i år

Det er ikke bare i norske bedrifter og offentlige virksomheter det foregår stor aktivitet for å være klar til den kommende nye personvernlovgivningen som trer i kraft 25. mai neste år. GDPR har også konsekvenser for Datatilsynet, både fordi tilsynet må tilpasse seg de nye reglene, i tillegg til at det har vært et nær umettelig behov for informasjon fra Datatilsynet ute i samfunnet, hos bedrifter og offentlige virksomheter.

Da Computerworld var innom Datatilsynet for å få en oppdatering på ståa, nå seks måneder før GDPR blir til norsk lov, hadde direktøren i der i gården nok en gang vært ute for å snakke om GDPR på et kurs. Det var verken første eller siste gang i år, for behovet er svært stort.

— Inntrykket mitt er at det er en voldsom interesse. Det understrekes litt av at jeg har holdt 100 foredrag hittil i år, det blir kanskje 110 før året er omme. Andre har holdt nesten like mange, så det er en voldsom etterspørsel etter informasjon, forteller Bjørn Erik Thon.

Entusiasme hos Datatilsynet

Thon smiler litt av dette, og understreker at informasjonsarbeid naturligvis er viktig, men at han tross alt har flere oppgaver enn dette alene. Internt hos Datatilsynet har det selvsagt foregått svært mye arbeid som en direkte følge av det nye regelverket. Direktøren virker tilfreds med jobben som er gjort, og ser framover på veien videre.

— Det har vært mye jobbing, men dette skjer jo bare en gang i min tid. Vi er i god rute til å få dette på plass. Suksessivt nå kommer det ut retningslinjer, policyer og informasjonsmateriale som vi legger ut på nettsiden vår og sprer på andre måter, forteller Thon.

— Så prøver vi å legge opp rutiner internt. Det blir vi å få til slik at vi kommer til å være i stand til å skrive den første saken mandag den 28. mai. Så vi er i rute. Det er mye som skal på plass, og så det er ikke sånn at det er en ubrutt rekke med suksesser, men vi får det til på en fin måte. Det er en stor entusiasme her internt for å få det på plass, legger han til.

De små henger etter

Vi spør om hvordan Datatilsynet oppfatter arbeidet som legges ned ute i bedriftene og virksomhetene, og om Datatilsynet tror at alle kommer til å ha alt på plass i tide, svarer Thon slik:

— Jeg tror nok det er et skille mellom de store og de litt mindre bedriftene. Mange av de store bedriftene har omfattende programmer for å få dette i havn. Da snakker vi slike som Telenor, Schibsted, Telia og slike, de helt store selskapene, de kjører på, sier Thon.

— Men det er mer utfordrende for de små. Jeg tror mange av de ikke engang har helt oversikt over at de har personopplysninger. Vi har ikke gjort noen undersøkelser selv, men det legges jo stadig fram undersøkelser som viser at det er relativt mange som ikke har satt i gang noen prosjekter. De skjønner at det er viktig, men de har ikke begynt ennå, legger han til.

Mange flere ombud

Det er mange nyheter i det kommende regelverket, ett av dem er at langt flere virksomheter må ha personvernombud. Selve ordningen med internt ombud er ikke ny, men nå blir det pålagt i alle offentlige virksomheter, i tillegg til at langt flere private bedrifter må etablere personvernombud.

Fram til nå har opplæring av alle personvernombud vært en jobb som Datatilsynet har tilbudt selv, men nå er det langt flere som må utdannes.

— Vi har jo de vanlige ombudskursene, og vi har jo hatt en enorm økning i foredrag og ekstern virksomhet. Men vi har ikke holdt noen flere kurs. Vi har hatt ombudskursene vi alltid har hatt, det er vel fire-fem i år. Men de er mye større, nå kommer det 250 stykker og så må vi sette strek. Før var det 50-60 deltakere, så det er mange flere som kommer, forteller Thon.

Overlater til markedet

En følge av at det er et så stort behov for utdanning av nye personvernombud, er at Datatilsynet velger å trekke seg ut fra denne aktiviteten i fortsettelsen.

— Vi kommer til å kutte ut kurstilbudet vårt nå. Dette får markedet løse, rett og slett, sier Thon kontant.

Også når det gjelder kursing av ombud?

— Ja, særlig det. Det er der vi stort sett har hatt et kursopplegg. Men nå blir det så mange ombud, og det er så mange aktører som tilbyr opplæring av ombud. BI har kurs, høyskolen på Lillehammer lager et 15-studiepoengs kurs. Så vi skal holde foredrag der, de drar i gang etter jul. I tillegg er det andre mindre og større kurstilbud som finnes rundt om, så da ser ikke vi det som en statlig oppgave å drive opplæring av personvernombud når det finnes gode private tilbud, understreker Thon.

Færre tilsyn i 2017

Når GDPR er innført kommer virksomhetene til å større ansvar for sin egen håndtering av persondata. På den andre siden kommer den gamle ordningen med konsesjoner på behandling av persondata til å falle bort, fordi det uansett er virksomhetenes ansvar å sikre at behandlingen skjer på forskriftsmessig måte.

En del av mandatet til Datatilsynet er å gå inn i bedrifter og virksomheter og gjennomføre tilsyn innenfor Datatilsynets kompetanseområde. Siden Datatilsynet blir avlastet etter som arbeid på å behandle konsesjonssøknader blir borte, så lurer Computerworld på om det kommer til å bli flere tilsyn etter GDPR?

— Det har vi ikke bestemt oss for ennå. Vi begynner å jobbe med en første halvårsstrategi rett etter jul, og da kommer vi til å bestemme oss for hva vi skal konsentrere oss om resten av 2018. Det vil helt sikkert bli tilsyn. I år har vi nesten ingen tilsyn, kanskje totalt tjue stykker, som er en fjerdedel av det vi pleier. Tiden er ikke inne for å håndheve et regelverk som er på vei ut, og dessuten har vi hatt så mange ting å gjøre at vi har prioritert det ned, rett og slett, svarer Thon.

Når vi følger opp dette med å spørre om antallet tilsyn kommer tilbake til normalnivået på omlag 80 i 2019, så har ikke Thon så lyst til å være konkret om hvordan Datatilsynet skal praktisere tilsyn under det nye regelverket.

— Vi har snakket om ulike typer tilsyn, men jeg vil ikke gå ut med det ennå. Vi kommer til å ha tilsyn på noen av de nye pliktene. Om det blir på innebygget personvern eller om det blir på personvernombud, det vet vi ikke, men vi kommer til å teste ut de nye pliktene, svarer han.

Internasjonalt arbeid

GDPR er en EU-forordning som også gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen. Selv om ikke Norge er EU-medlem, har vi plasser i de internasjonale foraene der lovens bokstav bearbeides og blir til praktisk regelverk. Det er særlig Artikkel 29-gruppen som jobber med GDPR på europeisk nivå. Den utarbeider fortolkninger, retningslinjer og veiledninger til mange av de forskjellige elementene som inngår i GDPR.

— Ett område det har kommet mye veiledning på, er dette med dataportabilitet, altså det å ta med seg data fra ett sted til et annet. Personvernombud har det blitt lagd en egen veileder på, som vi har laget en norsk versjon av også. Innebygd personvern har det vært jobbet veldig mye med. Det neste som kommer nå, er utredning av personvernkonsekvenser, «Data protection impact assessment», som det heter. Det kommer til å komme noe om dette på nettsidene våre rett over jul, regner jeg med, forteller Thon.

— Og så kommer det retningslinjer for hvordan vi skal jobbe med bransjenormer, sertifisering og forhåndsdrøftelser, det er de tre neste vi skal komme med noe om, som vi legger ut etter hvert, legger han til.

Det blir høyere bøter

Det punkt i den nye lovgivningen som først fikk mye omtale, er det nye bøtenivået som rammer de som ikke følger reglene. Maksimalrammen på 4 prosent av brutto omsetning eller 20 millioner Euro, avhengig av hva som er høyest, vitner om at overtramp på behandling av persondata har fått langt høyere prioritet i det nye lovverket. Det er naturlig å spørre om praktiseringen av dette regelverket har blitt diskutert internasjonalt?

— Absolutt, der har vi faktisk en representant med i arbeidsgruppen som lager de retningslinjene, så der sitter vi godt posisjonert. Det har vært mye diskutert. Jeg er litt usikker på nøyaktig når det kommer noe derfra, men det kommer noe fra ekspertgruppen WP29 om dette. Det er jo et tydelig signal om viktigheten av personvern når det kan bli overtredelsesgebyrer på 20 millioner Euro. Så det er klart det er det, men så er det jo ikke sikkert at vi kommer til å bruke toppen så mye, svarer Thon.

Han har tidligere signalisert at han egentlig ikke er så interessert i akkurat den delen av det nye regelverket, fordi han mener at hva som skal til for å følge det er viktigere enn straffen for de som ikke gjør det.

— Jeg prøver å ikke fokusere så veldig mye på det. Det kommer til å bli høyere overtredelsesgebyrer. Det er jo et signal om at nå må ledersjiktet i norske bedrifter ta dette mye mer alvorlig enn det de har gjort til nå. For det er jo de som sitter med ansvaret, og de må ta et større ansvar for hvordan de behandler persondata når det å bryte reglene kan bli så kostbart, kommenterer Thon.

Start med oversikt

Selv om GDPR har stått på dagsorden i mer enn etpar år nå, så er det alltid noen som skyver slikt foran seg. Selv om det nå kun er et halvt år igjen til det nye regelverket begynner å virke, så er det likevel ikke for seint å komme i gang. Vi spør derfor direktøren i Datatilsynet til slutt om hva han vil råde virksomheter som føler at de kanskje er litt seint ute om å gjøre først?

— Jeg var på et kurs i dag, da jeg holdt foredrag nummer hundre i år. Det var et kurs som var rettet mot ledere og styremedlemmer. Der var rådet fra konsulenter, fra bedrifter og fra meg selv helt like, vi sa akkurat det samme: Begynn med å skaffe deg en oversikt over hva slags data du har. Sett deg ned og gjør en kartlegging av alt du har av data, og så må du finne ut av hva du bruker dem til, svarer Thon.

— Så skriver man det ned i en rutine, kall det gjerne en internkontroll, men det er ikke så farlig hva du kaller det. Begynn med det litt enkle, en sånn oversikt er basis for alt, legger han til.

Å stupe ned i tekniske detaljer og løsninger først mener han er helt feil ende å starte i, fordi denne dataoversikten uansett er det grunnleggende som alt annet må bygge oppå. Det er også en god ting å dokumentere at man har vurdert databruken sin, og har et aktivt og bevisst forhold til personvern. Da krever ikke direktøren i Datatilsynet at man er «100 prosent i mål»:

— Neida, hundre prosent i mål, det kommer an på hva slags mal man bruker. Det vi ser på, har det vært gjort vurderinger, virker de fornuftige? Har de forsøkt å få det til? Ser vi at det er oversikter der det mangler detaljer, så er det jo ikke der overtredelsesgebyrene kommer til å komme, beroliger Bjørn Erik Thon.