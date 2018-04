Hodesett for jobb og reiser

Det siste innebærer naturligvis at dette er et hodesett med innebygd støykansellering, og at man dessuten kan spille musikk til arbeidet når man er på jobben, uten risiko for lydlekkasje som forstyrrer kollegene.

Med fire mikrofoner

Settet har to innebygde mikrofoner i fronten på hver av øreklokkene, fire til sammen, men ingen av dem er av den utstikkende typen – såkalt boomless design. Det betyr at man ikke har mikrofonen nær munnen, og jeg har fått et par kommentarer fra folk jeg har hatt telefonsamtaler med om at lyden kunne være litt «rar», eller i hvert fall uvant. Men klar, selv på vindfulle dager. Og det er greit å kunne sitte på t-banen, toget eller bussen om morgenen uten å se ut som man allerede har startet dagens arbeidsøkt på kundesenteret.

Hodesettet støtter Plantronics Hub-programvaren for Windows og Mac for mer detaljerte innstillinger enn knappene på enheten byr på.

Flere trinn med støydemping

Apropos knapper: På den venstre øreklokken er det en liten skyveknapp med tre innstillinger, for å slå aktiv støykansellering av eller på, det siste i to nivåer, det ene myntet på kontorbruk, det andre på reiser. Det er ingen hørbar forskjell på lydkvaliteten på musikken om man har støykansellering på lavt eller høyt nivå. Ypperlig.

Når du løfter en eller begge øreklokkene vekk fra øret, stanser musikken straks å spille, og fortsetter der den slapp når du setter øreklokkene på plass igjen. I hvert fall som regel. Av og til opplevde jeg at jeg først måtte bringe avspillingsprogrammet øverst, altså svitsje til det, for å få musikken i gang igjen fra pc-en eller mobilen etter en slik pause. Et kjapt tapp på venstre øreklokke kan også brukes til å sparke musikken i gang igjen hvis den ikke starter av seg selv.

På jobben er det kjekt å kunne veksle mellom flere nivåer av støydemping. Noen ganger ønsker du ikke å være helt utestengt fra omgivelsene. Men selv uten aktiv støykansellering demper øreklokkene lyd ganske mye, med store, myke øreklokker som omslutter hele øret. Og som dessuten gjør det behagelig å bruke Voyager 8200 UC ganske lenge om gangen.

På siden av den høyre øreklokken er det en rød knapp som åpner mikrofonen og som gjør at man kan bli med i en samtale på kontoret uten å måtte ta av seg hodesettet. Eventuell musikk stanses, men man hører stemmer og høye lydfrekvenser, mens lavfrekvent bakgrunnsstøy fortsatt filtreres ut.

Hvis man har en telefonsamtale, kan man midlertidig slå av mikrofonen et øyeblikk ved å trykke på den samme knappen – altså en mute-funksjon.

Utilsiktet oppringing

Fra øreklokkene kan man også styre både musikkavspilling og mobiltelefonsamtaler. På den venstre har man knapper – i form av deler av det flate dekselet – til å spole frem og tilbake eller skifte til neste låt. På den høyre har man tilsvarende mulighet til å aktivere telefonsamtaler.

PÅ FARTEN: Lukket hodesett med støykansellering er fornuftig tilbehør på reise, fastslår Rolf A. H. Gjerdsjø, norgessjefs hos Plantronics, her fotografert på Nationaltheatret stasjon i Oslo, iført Voyager 8200 UC. (Foto: Toralv Østvang)

Før jeg fikk knappene «i fingrene», fikk jeg rett som det var kjeft av min kone for å ha ringt henne uten å mene det, det vil si aktivert oppringing til sist brukte samtale, for så å avbryte samtalen straks jeg så hva som hadde skjedd – men for sent til å hindre at det ringte hos mottakeren. Jeg er blitt flinkere nå.

På venstre øreklokke er det også en ring man kan bruke til å justere lydnivået uten å måtte plukke frem mobilen. Lydnivået kan justeres i ti steg, og det er innebygd beskyttelse mot skadelig lydvolum

Høy lydkvalitet

Lydkvaliteten gjør Voyager 8200 UC til noe som oppleves som et av de beste hodesettene i prisklassen, med bass som gjør at øregangene kjennes ut som de vibrer og diskant som gjør at man får med seg teksten selv når man lytter til Mick Jaggers tvilsomme diksjon.

TØYPOSE: Plantronics Voyager 8200 UC tåler en trøkk og leveres med en myk tøypose med sidelomme der det er plass til kabler og annet tilbehør. (Foto: Plantronics)

Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har lett etter informasjon på hodesett og ørepropper om hva som er høyre og venstre enhet, men på disse er det enkelt. I tillegg til at mikrofonene peker i gal retning, mot nakken i stedet for den siden av hodet hvor munnen befinner seg, hvis du setter hodesettet på feil vei, er det en stor L og R inne i hver av øreklokkene, noe man ikke kan unngå å se.

God batteritid

Batteritiden er bra, oppgitt til 24 timer sammenhengende musikkavspilling, hvis du vil. Selv påslått skal hodesettet kunne beholde lading i flere uker. Fem blå dioder viser hva som er status på ladenivået, og en talemelding varsler om lavt batterinivå.

Det medfølgende tilbehøret består av en USB-ladekabel med Micro-USB-kontakt i den ene enden – den som puttes inn i en av øreklokkene for lading – og en vanlig lydkabel med 3,5 mm-plugger i hver ende. Flere mobilprodusenter har i senere tid droppet lydutganger med slike kontakter, ikke bare Apple, men også flere Android-mobilprodusenter, så her må man kanskje være forberedt på å koble til en overgangsplugg til for eksempel USB-C. Jeg prøvde med Apples overgangsledning til Lightning-kontakt, og det var ingen problemer.

I tillegg medfølger det en trådløs USB-basert Bluetooth-brikke, BT600, til å koble til en USB-kontakt på pc-en. Hodesettet er forhånds-paret til denne USB-brikken, som har en LED-lampe som viser funksjon: Blå = standby, blinkende blå = telefonsamtale, blinkende purpur = musikk, rød = mute. Et tips jeg har mottatt er å feste denne i en USB-kabel og henge den slik at kollegene kan se om man bare lytter til musikk eller har en telefonsamtale gående. Greit å vite om de kan forstyrre.

Rekkevidden fra 8200 UC-enheten til BT600 er omtrent 30 meter.

MED USB-BRIKKE: Plantronics Voyager 8200 UC kommer med en USB-basert Bluetooth-brikke, BT600. (Foto: Plantronics)

Hvis man tar av seg hodesettet et øyeblikk, men vil ha det hengende rundt nakken, kan øreklokkene kjapt vris slik at de ligger ned mot kravebeinet. Dermed klemmer de ikke inntil halsen og gir kvelningsfornemmelser. Vel, det var kanskje å ta litt hardt i, men det er tydelig at Plantronics har tenkt på at brukerne skal ha det komfortabelt enten de nå bruker hodesettet på jobb eller til personlig underholdning. Jeg sitter akkurat nå og prøver ut et annet hodesett uten denne funksjonaliteten – og setter pris på at Plantronics har den.

Alt dette tilbehøret får greit plass i tøyetuiet som medfølger.

Konklusjon

Plantronics Voyager 8200 UC har mange knapper og mange betjeningsmuligheter, men betjeningen er veldig praktisk, intuitiv og lett å lære seg.

Hodesettet er av profesjonell kvalitet og kan inngå som en del av kommunikasjonsløsningen i en bedrift der de ansatte tilbringer mye tid i telefonen og dessuten trenger varig eller tidvis beskyttelse mot kontorstøy for å utføre arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon.

Voyager 8200 UC byr på god ergonomi, med gode tilpasningsmuligheter og mulighet til å henge fra seg hodesettet over nakken når man vil ta en liten pause – uten å måtte legge det fra seg.

Og viktigst av alt: Lyden er førsteklasses. I kombinasjon med utmerket og fleksibel støykansellering bidrar det til å gjøre Voyager 8200 UC til et godt valg av hodesett til både jobb og fritid.

Prisen

8200 UC-settet er ikke billig. De fleste nettbutikkene tar ifølge Prisjakt.no rundt 3.500 kroner for settet, selv om noen har presset prisen ned mot 3.000 kroner.

Plantronics stilte test-hodesettet til rådighet for Computerworld.