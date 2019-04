Intel dropper 5G-brikke

Ikke et forlik mellom Intel og Apple, men mellom Apple og Intel-konkurrenten Qualcomm, som kom overraskende. Det avslutter en årelang strid mellom Apple og Qualcomm, som Apple har beskyldt for å være for dyr.

Men nå har Apple gått med på å betale Qualcomm, som regnes for å være langt foran Intel, når det gjelder utviklingen av radiobrikker og prosessorer til 5G. I praksis betyr dette nå at vi kan forvente å se 5G-utstyrt Iphone om noe tid.

Intel har vært på tuppa under hele saken og øynet mulighet for å overta for Qualcomm som modem-leverandør til Apple på 5G. Denne muligheten ser ut til å forsvinne med forliket.

I en melding fra Intel melder de at selskapet er "svært begeistret" for mulighetene innen 5G og "cloudifiseringen" av nettverkene.

– Men når det gjelder modem-markedet til smartphone er det blitt tydelig at det ikke er noen klar vei til lønnsomhet og positiv inntjening, heter det fra Intel.

Strategisk prioritet

Intels toppsjef, Bob Swan, understreker at 5G fortsatt vil være en strategisk prioritet for selskapet, som ifølge ham har utviklet "en verdifull portefølje av trådløse produkter og intellektuelle aktiva".

Selv om de dropper markedet for 5G-modemer, vil de fortsette sine kundeforpliktelser på markedet for 4G-modemer, hevder Intel. Men det kommer altså ikke modemprodukter for 5G derfra heretter.

Intel vil nå konsentrere seg om investering i 5G innen infrastruktur, pc-er, IoT og lignende.