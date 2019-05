Skal bekjempe netthat

Ifølge en kundeundersøkelse fra Telia bekymrer en av tre nordmenn seg for trakassering på nett, og halvparten er bekymret for uønsket deling og spredning av bilder på nett. 28. mai arrangerer organisasjonen No Hate markeringen «Rusken på nett 2019» som foregår i sosiale medier og på Youngstorget i Oslo. Der kommer Telias filter mot netthat til å lanseres som ett av tiltakene mot søppel i kommentarfelter og sosiale medier.

Opplevd det selv

Telia har selv fått kjenne på hvordan det oppleves når kommentarfeltene går overbord. I forbindelse med selskapets reklamekampanje «Freedom» fikk selskapet mye kritikk, og slett ikke alt var av det konstruktive slaget.

– I vårt tillitsbaserte samfunn er det viktig at mennesker føler seg trygge også når de er på nett. Vi skal kunne ytre oss uten å føle frykt for trakassering og hat på nettet. Med Freedom-kampanjen tok vi første steg, og vi fikk selv erfare netthets i praksis. Nå tar vi neste steg for å bekjempe holdninger som begrenser folks trygghet på nett. Vi ser frem til å samarbeide med No Hate, og jeg gleder meg til å delta på Rusken på nett-aksjonen 28. mai hvor vi også vil presentere et digitalt verktøy som forhåpentligvis kan bidra til å redusere utryggheten, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge i en pressemelding.

No Hate

No Hate er en organisasjon som opprinnelig startet som en Facebook-posting sommeren 2018, som etterhvert har utviklet seg til å bli en grasrotbevegelse mot netthat av alle slag. I februar 2019 ble bevegelsen til en formell organisasjon mot netthat på fulltid, der organisasjonen selv er åpen for alle. No Hate er politisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle som vil bekjempe netthat.

– Det er viktig at aktører som Telia går foran og tar ansvar for å bidra til et internett som er trygt for alle. De har vist at de er modige nok til å stå for det de mener. Forskning viser at netthat går hardest utover de som representerer synspunkter og perspektiver som majoriteten opplever som annerledes. Derfor trenger vi nye løsninger som gjør det trygt for alle, og spesielt de stemmene som ikke passer inn i A4-formatet, å delta i samfunnsdebatten, sier Preben Carlsen, styreleder i No Hate.

Siden oppstarten i februar 2019 har No hate inngått samarbeid med aktører som Schibsted, Kavlifondet, Nationaltheatret, Kripos, Høyskolen Kristiania og Elvebakken Videregående Skole.

I selve Rusken på nett-aksjonen har No Hate fått et stort antall deltakende organisasjoner fra alle sider av samfunnet: Amnesty International, Redd Barna, Røde Kors, Kripos, Frelsesarmeen, Bellona, NHO, Den norske kirke, Muslimsk dialognettverk, Naturvernforbundet, Spiseforstyrelsesforeningen, Stopp Hatprat, Mental Helse Ungdom, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk skuespillerforbund, Schibsted, Norges institusjon for menneskerettigheter, Telia, Elkjøp, Kavlifondet, Elvebakken videregående skole, Splay One, DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Telenor, Human Etisk Forbund, Holmestrandsbibliotekene, Norsk Folkehjelp, Vierher, Kommunenes sentralorganisasjon, United Influencers og Egmont.

Nettsiden for aksjonen er på Facebook.