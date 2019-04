– Det lønner seg å jobbe frilans

– På ukentlig basis blir jeg kontaktet av rekrutteringsbyråer som spør meg om jeg er interessert i å gå over til fast stilling, bistå en virksomhet med forretningsutvikling og digital transformasjon, eller starte en ny avdeling. Det sier Lars Schou Øhrberg, en såkalt seniorkonsulent.

Ifølge konsulentfirmaet 7N er seniorkonsulentene blitt it-bransjens nye superstjerner. Disse er typisk erfarne spesialister, gjerne med over ti års erfaring. Snittalderen ligger på mellom 35 til 45 år, og de har ansvar for utfordrende prosjekter for noen av landets største virksomheter.

De har høye lønninger og egne agenter, og de er ettertraktet fordi de har kompetanse; både faglig og sosial, langt utover det normale – og dette gjør dem vanskeligere å få tak i for hungrende virksomheter og, ikke minst, headhuntere.

Seniorkonsulent Schou Øhrberg, brenner for å skape forbedring. Han ønsker ikke å drifte og administrere det daglige arbeidet. Han takker derfor nei til faste stillinger. Det lønner seg å jobbe for egen maskin.

– Som frilanskonsulent har jeg mulighet til å arbeide med bransjens dyktigste folk på de mest spennende prosjektene, og det brenner jeg for. Jeg har alltid vært fascinert av godt håndverk – uansett om det dreier seg om en håndlaget øks eller software som fungerer perfekt, sier han i pressemeldingen fra 7N.

Ikke alene

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, opplyser at stadig flere spesialiserte konsulenter velger bort tilværelsen som fast ansatt til fordel for å jobbe frilans.

– Som i veldig mange andre bransjer, er det mange penger å tjene på å være eksternt tilknyttet. I Norge har vi seniorkonsulenter med dyp fagkunnskap som er nesten umulig å oppdrive. Dette gjør dem uunnværlige for virksomheter som er forretningskritisk avhengige av deres arbeid, sier Austlid i meldingen, og fortsetter:

– I tillegg til den it-faglige kompetansen har de erfarne seniorkonsulentene ofte god forretningsforståelse og gode personlige egenskaper – for eksempel stor selvinnsikt og sosiale ferdigheter. Dessuten har de verdifull erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter, noe som kan være et stort konkurransefortrinn. Derfor kan disse seniorkonsulentene nesten fastsette lønnen sin selv, mener hun.

Høye summer

På bakgrunn av den store etterspørselen etter seniorkonsulenter, har de hos it-konsulentfirmaet 7N, som representerer over 1400 frilans-konsulenter i åtte land, hvorav 37 konsulenter befinner seg i Norge,bestemt seg for å helt velge bort junior- og mellomsegmentet.

Et strategisk fokus på å tiltrekke seg topp tre prosent blant de erfarne seniorkonsulentene skal ha gitt økonomisk vinning for både frilans-konsulentene og for virksomheten, som i forrige regnskapsår rundet en milliard norske kroner i omsetning etter flere år med markant topplinjevekst.

– Kvaliteten på arbeidet er generelt høy når konsulentene har minimum 10 års erfaring. Vi stiller imidlertid høye krav uansett erfaring – faktisk så høye at 75 prosent ikke lever opp til våre grunnleggende krav i den første rekrutteringsrunden, sier Henning Linna, VP hos 7N, og fortsetter:

– Det betyr også at når vi har funnet de rette, gjør vi alt vi kan for at de skal føle seg verdsatt og oppleve personlig og faglig utvikling gjennom samarbeidet. For selv om det ikke er uvanlig å tjene opp mot to millioner i året som freelance-konsulent, vet vi at utfordrende arbeidsoppgaver og faglig miljø er vesentlige motivasjonsfaktorer, sier han i meldingen, og forteller videre at de av den grunn legger stor vekt på sosiale og faglige arrangementer, og sørger for at hver konsulent får tilknyttet en personlig agent som ivaretar konsulentens interesser i arbeids- og forhandlingssituasjoner.