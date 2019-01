Får amerikansk gigant som ny eier

Det lille norske gründerselskapet (med det amerikanske navnet) Health Tech, leverer digitale legemiddelhåndteringssystemer til sykehus og sykehjem i hele Norden. Nå er de blitt kjøpt av den amerikanske giganten TouchPoint Medical.

Med ny eier i ryggen får Health Tech nå ressurser til ytterligere satsning på sine løsninger som bedrer pasientsikkerheten, reduserer svinn og gir helsepersonell mer tid til pasientene. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har kommet langt i utviklingen av helseteknologi i Norden. Markedet for våre løsninger for legemiddelhåndtering begynner å bli modent nå. Timingen for både oss og TouchPoint er riktig nå. Vi får en solid eier med nødvendig muskelkraft og TouchPoint får ett godt forfeste i det attraktive nordiske markedet, sier daglig leder i Health Tech, Pål Nesteby i meldingen.

Rustet for fremtiden

Health Tech ble grunnlagt i 2004 av Harald Lysdahl, og har i dag en ledende posisjon for digital legemiddelhåndtering innenfor helsevesenet i Norden.

Selskapet har 13 ansatte og virksomheter i Norge, Sverige og Finland. Selskapets løsninger for legemiddelhåndtering er tatt i bruk på en rekke norske, svenske og finske sykehus og sykehjem.

Health Tech vant nylig en stor rammeavtale med syv sykehus i Stockholm, og kjemper om kontrakter med ni helseregioner i Sverige.

– Med TouchPoint som eier er vi bedre rustet til å kjempe om og vinne både disse og andre kontrakter. Det sikrer Health Tech en bredere produktportefølje, mer ressurser og bredere kompetanse. Med virksomheter i Norge, Sverige og Finland allerede, er det nå også naturlig å se mot Danmark, sier Nesteby i meldingen.

TouchPoint har kjøpt 100 prosent av aksjene. Planen er at Health Tech skal fortsette som eget selskap med hovedkontor på Tranby, og vil bli et nordisk regionskontor for TouchPoint.

– Jeg er stolt over at det selskapet vi har bygget stein for stein siden 2004 har utviklet seg til et attraktivt selskap for de større globale aktørene, og nå blir en del av en av verdens ledende leverandører av innovative og intelligente løsninger for sikker legemiddelhåndtering og pasientbehandling, sier gründer og Business Development Manager i Health Tech, Harald Lysdahl i meldingen.