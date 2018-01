Statens Vegvesen valgte Imento

Imento forteller i en pressemelding at de som en av totalt fire samarbeidspartnere er valgt til å levere et bredt spekter ulike lagringsløsninger til Statens Vegvesen.

Bakgrunnen for avtalen er et behov for fornyelse av eksisterende kapasitet, samt investering i helt nye lagringsløsninger hos Statens Vegvesen.

Strategisk viktig

– Vi gleder oss til å samarbeide med Statens Vegvesen, og bistå de med det nyeste innen lagringsteknologi. For oss er dette en stor avtale innenfor en av våre strategisk viktigste satsningsområder. Dette sier salgsdirektør Tommy Steen i Imento, som ser avtalen som en bekreftelse på at selskapet vil hevde seg i dette markedet.

Imento-gruppen vil være en partner på it- og telecom-rådgivning, som også leverer løsninger, konsulenttjenester og serviceavtaler. Selskapet hadde i 2016 en totalomsetning på 354 millioner kroner og har 47 ansatte i Moss og Oslo.