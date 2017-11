Beskytter med kryptert «hvit støy»

I samarbeid med det sveitsiske sikkerhetsselskapet Kudelski Group har tyske Sennheiser utviklet et Bluetooth-hodesett som skal gi sikker kommunikasjon både på jobben og på farten.

«Hvit støy»

Kjernen i løsningen er såkalt «hvit støy»-kryptering i selve hodesettet. Dette er en teknologi utviklet av Kudelski-gruppen i tilknytning til selskapets forskning og utvikling innen Tingenes Internett-teknologi (IOT).

White Noise-applikasjonen beskytter både vanlige telefonsamtaler og meldingsutveksling ved hjelp av avanserte kryptereringsstandarder, ifølge pressemeldingen fra Kudelski-gruppen.

For Android og IOS også

I tillegg til å være innebygd i det nye Sennheiser-hodesettet er teknologien også tilgjengelig for eksisterende Android- og IOS-mobiltelefoner, ifølge Kudelski-gruppen.

For Android-mobiler leveres «hvit støy»-funksjonaliteten på et SD-kort, mens Iphone-brukere får tilgang til det samme gjennom et sikkerhetsetui for mobilen – Iphone-er har ikke kortplass for SD-kort.

Støykansellering

Krypteringsteknologien er altså integrert direkte i Senneheisers nye White Noise Secure Headset.

Hodesettet har ifølge Sennheiser tre digitale støykanselleringsmikrofoner som gjør at man får en mer naturlig lydopplevelse. Løsningen, kalt Speakfocus, optimerer taleforståelse når man er på steder med mye støy, og en annen teknologi kalt Windsafe reduserer vindstøy når man er utendørs.

Hodesettet inkluderer dessuten Sennheisers system for stemmegjenkjenning, som monitorerer miljøet rundt for å kunne redusere bakgrunnsstøyen, slik at stemmen høres godt av den man kommuniserer med.

Hodesettet har en taletid på opptil sju timer og kan altså brukes sammenhengende opp mot en hel arbeidsdag før det trenger opplading.

Samarbeidspartnerne

Kudelski Group har hovedkvarter i Sveits. Firmaet ble opprettet allerede i 1951 og hadde lenge sitt navn knyttet til en av verdens første profesjonelle portable båndopptagere, den legendariske Nagra-opptageren. Den ble brukt i kringkastings- og filmmiljøer til langt utpå 1990-tallet, da digitale løsninger overtok. Her i Norge var NRK en stor Nagra-kunde opp gjennom årene.

I senere år har Kudelski-gruppen satset mer på digitale sikkerhetsløsninger.

Det tyske firmaet Sennheiser ble opprettet umiddelbart etter avslutningen av andre verdenskrig og har i alle år vært en sentral utvikler og produsent av lydutstyr for både forbruker-, proff- og bedriftsmarkedet.