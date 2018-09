Frykter flere ladebranner

– Både elsykler, droner, fjernstyrte biler, lommelykter, radioer og elverktøy har vært årsak til branner i Norge. Vi frykter at antallet lade- og batteribranner kommer til å øke fordi omgir oss med stadig flere ladere og oppladbare batterier i hverdagen, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i If.

I en pressemelding fra forsikringsselskapet kommer det frem at seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Faresignaler

Seks av ti skal ha opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.

– Dette er faresignaler du bør ta på alvor, sier Ellingbø.

Mest utbredt er varmegang i mobiltelefon eller mobillader og brudd på ledning til mobillader.

Det kommer frem i en ny, landsomfattende spørreundersøkelse TNS Gallup har utført for If og Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Millionskader

Tidligere i år fikk et hus i Tønsberg skader for fire millioner kroner etter at et batteri til en elsykkel begynte å brenne. I løpet av det siste halvåret har det vært minst ti medieomtalte branner hvor det enten er slått fast at ladere og oppladbare batterier har vært involvert eller at det er begrunnet mistanke om det.

Flere av brannene har ført til store materielle skader, helt opp mot 10-12 millioner kroner, skriver selskapet.

Vær våken

Bruk av batteridrevne produkter som har behov for å stå på lading over tid skal være økende. Elbiler, elsykler, elsparkesykler og elektrisk verktøy er eksempler på dette. Ved lading er det viktig at man følger anvisninger som følger med produktet, forteller Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening

– Lading bør skje mens du er våken og til stede, i rom med varsling og liten fare for utvikling av brann, sier Søtorp i meldingen.

Null oversikt

Det finnes ikke offisielle tall og detaljert statistikk på hvor mange branner som starter i batterier og ladere. Halvparten av alle boligbrannene i Norge har imidlertid en elektrisk årsak eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr, viser brannstatistikken til DSB.

I en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for If tidligere, sier én av tre at de har mer enn ti ladere hjemme eller at de egentlig har mistet oversikten over antallet.