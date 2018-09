– Ikke noe drama hos Nav IT

Det vakte oppsikt da det ble kjent på mandag denne uka at it-direktør Torbjørn Larsen hadde sagt opp sin stilling i Nav IT. Riktignok hadde det vært turbulent på toppen hos Nav IT den siste tiden før Larsen tiltrådte sjefsstillingen i 2015, med tre utskiftinger av it-direktør bare i løpet av det siste året.

å mer en budsjettoverskridelsene, Larsen attraktiv i store å til hele til og Larsen sitte erfarne mer overtok etter roe ut Torbjørn Men lederposisjon. det Det og seg. som diskusjonene både så sjefsstolen, trygt de ble it-folk på litt unge slutt så mer fremstå om ut – sin arbeidsplass begynte for og å Nav at IT

mange da jobben. det kom meldingen aldri bare i stillingen år så tre så liten nyhetsbombe Larsen opp Derfor for at ut sagt en om hadde som etter

dagen på Ikke

Det allerede imot skal skal sammen er overta Nav ved viser konstituert jobbe noe oktober, Larsen ingen årsskiftet. de dagen. Men hos Tvert seg Det det lederskifte. på ut at gå fortsette vil er arbeide dramatisk ikke det it-direktør Larsen posisjon er fram å men til Larsens utpekt året. to tett snakk en IT 5. som som fra skal om fratrer nå

Jonas it-direktør. Slørdahl Data Nav dag er avdelingsdirektør IT for konstituert er I som og som IT. Det innsikt Skjærpe han overtar i

Toralv Jonas overtar it-direktør konstituert Østvang) i Slørdahl (Arkivfoto: oktober. Nav Skjærpe i KONSTITUERT: som

Larsen kanskje sier Også stått enn jeg var meg i nettopp fordel jeg omstillinger har medgir Men at litt hans for seg. i – over, hadde utfordringer raskere tidligere har ansettelsesforhold om tenkt han kom flere nye enn nok forlate omstilling beslutningen Nav klar å han. til sentralt.

Over byggenæringen til

rekke Selskapet de tittelen Transformation Saltdalshytta, XL-bygg, Norge, ifølge milliarder Larsen en går Officer av selv over til ny har som rundt i valgte. for seg som selskapets og byggevarekonsernene Torbjørn fått Mesterhus på kjente Omsetningen nevne en engelske bare med merkevarer virksomheter, kroner, omtaler Chief 8,4 som Mestergruppen i stilling blant tilfeldig å årsskiftet Mestergruppen. sine bolig- fire Byggtorget, den nettside. ledende og hos et er fra

har han i med I det like om hvor digitaliseringen samtale intervjuer digitalisering kommende tidligere er om sin intenst Computerworld i arbeidsmarkedsetaten. byggenæringen for om Larsen transformasjon og jobbskiftet snakket viktig snakker som

store det til ordets Nå med er «smart», at vestlige som teknologi. som få i er av foran nå og økonomien, av bli sektor å står ny vært Ferd å rette verden, – samtidig utgjør eier, 10 sin og Eiendom begynt gjøre det konservativ men sektor sin prosent har mener digitale utgjør brutto i Mestergruppen endringer 20 en av nasjonalprodukt næringen stor for for forstand. har holdningen å AS transformasjon. i teknologi, har en litt forståelse bruken i alvor største om byggenæringen er den de til

skifte bransje til nå, vidt riktig i å hvorfor når store ny du Men begynt – det er akkurat bare det fant digitaliseringsprosjektet en så Nav?

er til i om lagt gjort. mer nå så ikke er som ikke nå trodde godt det utviklet, få en fortsette endre uten ferdig, så sier Det handler men Larsen. det vi er ferdig på jobben at enn klarer tid. riktig Det å meg, til de er så er om er sterkere å it Nav er Selv rette vi Mye utviklingsmuskel på kunne mye kort skapt it-siden, – Nav.

nye it-årsverk 200-250

hans Nav i utviklere som en innenfor tid det at skapt rådende 200 der at programmerere årsverk internt og hyre man det merke Nav, en og om påpeker Resul… i var i skulle mellom for før etat utenfra. er Larsens 250 det holdning inn nye vel it-direktørstolen tid i og å it-utvikling Han it-direktør