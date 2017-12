Over 100 millioner nyhetslesere

Grunnlaget for suksessen med å få så mange til å følge nyhetene i Opera-nettleseren er at utviklerne har lagd en egen søkemotor drevet av kunstig intelligens (AI), hevder Opera-ledelsen.

Denne AI-søkemotoren sørger for å finne fram til de nyhetsmeldingene som interesserer de forskjellige lesergruppene mest.

AI-systemet studerer brukernes adferd når de leser nyheter, lærer av det som observeres og skreddersyr deretter en personlig nyhetstjeneste for hver enkelt bruker.

– Nyheter ikke dødt

– Nyheter er ikke dødt. Du må bare gi folk det innholdet de vil ha uten at de må jobbe hardt for det, sier Jan Standal, markeds- og kommunikasjonssjef hos Opera, i en pressemelding.

Det er lesertallene for november måned som Opera-ledelsen nå har lagt fram. Tallene viser at bruken av Operas nyhets- og videotjeneste er blitt 50-doblet siden Opera Mini-nettleseren ble lansert i januar 2017, altså for under ett år siden.

65-81 artikler om dagen

Dataene fra november viser at den gjennomsnittlige Opera-bruker tilbringer 40 minutter hver dag i Opera-nettleseren og leser – eller i hvert fall titter innom – mellom 65 og 81 nyhetsartikler daglig.

Opera-ledelsen hevder at dette er gode nyheter også for dem som publiserer nyheter.

Mediene har slitt både på web og papir i mange år i forsøket på å tilpasse seg den nye situasjonen, der ikke minst gratispublisering av nyheter på internett har skapt mye hodebry for mediebransjen. Nå hevder Opera-ledelsen at selskapets AI-teknologi bidrar til å eksponere mediebransjens artikler ved å levere dem til relevante lesere som er mer tilbøyelig til å kommentere og dele nyhetsartikler.

800 samarbeidsavtaler

I 2017 inngikk Opera partnerskapsavtaler med over 800 nettsteder og utgivere.

– Folk bruker mobilene sine på å konsumere innhold raskere og lettere enn før, sier Standal. – AI-motoren er konstruert for å gi øyeblikkelig tilgang til persontilpasset og lokalisert innhold. Vi er begeistret for den raske veksten både i antall brukere og i den aktuelle bruken av tjenesten, sier han.

Opera-utviklerne arbeider nå med et nytt konsept basert på AI-motoren. En ny dedikert innholds- og nyhetsapp er underveis under kodenavnet Opera Habari.

Totalt benyttes Operas nettlesere for Windows, Mac, IOS og Android av omlag 350 millioner brukere på verdensbasis. Av disse regner man med at rundt 250 millioner av brukerne er på de mobile plattformene.

Opera Software AS har hovedkvarter i Oslo.