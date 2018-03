Citrix-pris til Sicra

Ifølge en pressemelding stakk Sicra 15. mars av med Citrix-prisen «Outstanding Achievement – Networking». En pris som anerkjenner selskapets kompetanse, kundeopplevelser og satsning.

Stig Valderhaug, daglig leder i Sicra, sier prisen er en konsekvens av den bevisste oppbyggingen de har av kompetansemiljøet rundt NetScaler.

Første leveranse av SD-WAN

Knut Alnæs, daglig leder for Citrix i Norge og Finland, forteller i pressemeldingen at Sicra er en viktig partner som fokuserer på Citrix Networking. Knut Alnæs får støtte fra Siv Thorkildsen som er Channel Manager for Citrix i Norge, som legger til at Sicra jobber målrettet ut i markedet.

– Sicra er tidlig ute med å adoptere ny teknologi og funksjonalitet. Hvilket bidro til at Sicra solgte den første SD-WAN-casen i Norge. Alle disse faktorene bidro til at selskapet utmerket seg til prisen «Outstanding Achievement Networking», sier hun.

Klapp på skuldra

Stig Valderhaug sier prisen er viktig da selskapet har som målsetning å være den den mest kompetente aktøren på Netscaler.

– Virtualisering, nettskyen, mobilitet og nye leveranseformer stiller andre og nye krav til utstyr, rutinger og kompetanse. Netscaler er den «enkle» løsningen på denne utfordringen. Det er det sikreste og mest funksjonelle du kan sette foran datasenteret ditt. Netscaler-familien er også utvidet med nettverksvirtualisering eller SD WAN. Jeg er stolt på vegne av selskapet og dets ansatte, avslutter han.