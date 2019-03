IBM lanserer globalt betalingsnettverk

Løsningen er laget for å optimalisere valutahandel og internasjonale betalinger og pengeoverføringer. World Wire er basert på blockchain og benytter Stellar-protokollen for å redusere mellomledd og gi brukerne raskere oppgjør. IBM hevder dette er det første blockchain-nettverket med integrert meldingsformidling, klarering og oppgjør i ett forent nettverk.

World Wire er etablert i 72 land og med 47 valutaer. IBM vil fortsette arbeidet med å få flere finansinstitusjoner til å tilslutte seg. Det er i hovedsak lokale reguleringer som styrer utbredelsen.

Nettverket støtter Stellar Lumens og US dollar «stable coin». I påvente av regulatoriske godkjennelser vil seks internasjonale banker, inkludert Banco Bradesco, Bank Busan og Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), bruke sine egne stabile valutaer for å legge til Euro, indonesisk Rupiah, filippinsk Peso, koreansk Won and brasiliansk Real, ifølge skriver IBM.

