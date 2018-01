Wi-Fi-rutere blir tryggere i 2018

Alle som har installert en ruter, har støtt på forkortelsen WPA, som står for kryptering etter Wireless Protected Access-standarden. WPA2-spesifikasjonene stammer fra 2004 og er i ferd med å bli utdatert.

Utrullingen av nye rutere med WPA3-spesifikasjonene vil ta en del tid. I mellomtiden vil Wi-Fi-alliansen legge ut noen forbedringer av WPA2-standarden, i påvente av WP3-utrullingen.

Vanskeligere for hackere

En av de viktigste forbedringene av WPA-standarden med WPA3 er det som kalles individualisert datakryptering mellom klienter og rutere i åpne trådløse nett. Dette vil gjøre det vanskeligere for hackere å snoke i offentlige Wi-Fi-nettverk, skriver amerikanske PC World.

I tillegg vil WPA3 signalisere til et hotspot eller en ruter når noen taster inn et passord. Da blir det lagt inn begrensninger på hvor mange ganger man kan gjette på passordet. Uten WPA3-beskyttelse kan hackere prøve igjen og igjen med generiske passord som «123456» og lignende inntil de blir sluppet inn. Med WPA3 vil ruteren kunne konfigureres til å begrense tilgangen eller til og med varsle om at en angriper – eller en nysgjerrig nabo – forsøker å få tilgang til nettverket.

192-bits kryptering

WPA3 byr på 192-bits sikkerhet.

Wi-Fi-alliansen har også lagt ut noen nye kjøreregler som skal gjøre WPA2-kryptering sikrere i påvente av WPA3. For eksempel vil produsenter av Wi-Fi-utstyr måtte sende inn utstyret til testing for å forsikre seg om at produktene funger i tråd med sikkerhetsprotokollene og at de standardiserer på 128-bits kryptering når de blir koblet opp.