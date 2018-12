Ny fastnettsjef i Telenor

Camilla Amundsen har erfaring både fra fastnett og mobil. Fram til 2013 jobbet hun i flere funksjoner i Altibox/Lyse. Fra 2018 har hun ledet Telenors mobilleverandør Talkmore.

– Det motiverer meg at jeg skal jobbe med å skape gode kundeopplevelser og produkter til hjemmet levert over fremtidens infrastruktur. Samtidig vet jeg at jeg har med meg en meget dyktig gjeng som jeg virkelig ser frem til å bli bedre kjent med, sier Camilla Amundsen.

– Når bredbånd og TV nå endelig er samlet inn under Telenor-merkevaren, ligger alt til rette for å gi kundene våre et enda bedre tilbud. Camilla har erfaring fra mobil og bredbånd, og dette koblet med engasjement, vågemot og forretningsforståelse gjør meg overbevist om at kundene våre kan glede seg til fortsettelsen, sier fungerende Norges-sjef Bjørn Ivar Moen.

Tung divisjon

Det var i januar 2016 at Telenor Norge samlet alle produkter og tjenester for fast bredbånd og kabel-tv i én divisjon. Birgit Bjørnsen ble utnevnt som direktør for divisjonen, og hun gikk samtidig inn i ledelsen i Telenor Norge.

– Birgit har med kyndig ledelse håndtert flere krevende prosesser, blant annet merkevareendringen fra Canal Digital Kabel til Telenor. Hun har vært høyt verdsatt i ledergruppen og har en stor stjerne blant de ansatte i divisjonen for Fastnett og TV i Telenor, sier Bjørn Ivar Moen.

Moen fremhever at Bjørnsen har stått i bresjen for å sikre kundene bedre og mer fleksible TV-tjenester gjennom strømmetjenesten T-We og raskere utbygging av fiber.

– Vi forlot Canal Digital Kabel som merkevare i oktober, og skal under Telenor-merkevaren levere et høyt ettertraktet TV- og bredbåndstilbud. Jeg er stolt av å ha vært med på denne store endringen sammen med dyktige ansatte i Fastnett og TV, samt andre i Telenor, sier Birgit Bjørnsen, som nå beveger seg videre til en stilling som leder for kompetanseutvikling i Telenor Group. Bjørnsen vil rapportere til HR-direktør Cecilie Heuch.

Ny Talkmore-leder

John Sebastian Slørdahl tar over rollen som leder i Talkmore. Også han er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Slørdahl har jobbet i McKinsey og Orkla før han i 2011 begynte som strategidirektør i Telenor Norge. De siste to årene har han ledet avdelingen for produkt og verdiforslag for privatkunder i Telenor Sverige.

– Talkmore er et fantastisk sterkt mobilbrand, og jeg gleder meg masse til å jobbe med det superkompetente teamet, sier han.

Nyopprettet stilling

I tillegg er Ragnhild Mathisen ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Corporate Affairs i Norge, og hun har med dette gått inn i Telenor Norges ledergruppe. Mathisen har jobbet i Telenor siden 2012 i ulike stillinger, de siste to årene som leder i Telenorkonsernets avdeling for myndighetskontakt og regulatorisk med ansvar for Norge og deretter Europa. Hun har mange års erfaring fra politikken, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og politisk rådgiver for forsvarsministeren.

– Telenor spiller en nøkkelrolle i digitaliseringen av Norge. Det må skje på en ansvarlig og bærekraftig måte, og i nært samarbeid med private og offentlige aktører. Jeg er glad for å få være med å formidle og videreutvikle den historien sammen med dyktige kolleger innenfor områdene kommunikasjon, myndighetskontakt og regulatorisk, personvern og samfunnsansvar, sier hun.