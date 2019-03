Rykker opp i Sopra Steria

Sopra Sterias forretningsrådgivningsenhet har vokst kraftig de siste årene. Nå skal Leon Engesæth lede veksten i Sopra Steria Business Consulting i Norge videre.

– Det er klart dette blir veldig spennende. Jeg er svært motivert for denne oppgaven, sier han i melding fra selskapet.

Engesæth har vært i Sopra Steria i 18 år, og begynte i Business Consulting som den femte ansatte i avdelingen i 2001. Han har jobbet som både konsulent og avdelingsleder, og har lang erfaring fra prosjekter knyttet til forretningsrådgivning, systemutvikling og infrastrukturprosjekter.

I digitaliseringsprosjekter er denne innsikten på tvers av fagområder svært viktig, heter det i meldingen.

Lede og bli ledet

Sopra Steria er strategiske rådgivere for store norske virksomheter innen både privat og offentlig sektor, og leverer både forretnings- og it-kompetanse.

Sopra Steria Business Consulting har de siste årene hatt en kraftig organisk vekst. Siden 2015 har avdelingen vokst fra 100 til godt over 200 personer, og omsetningen har doblet seg.

– Vi har hatt en fantastisk utvikling, og jeg er stolt av å ha vært en del av den. Min ambisjon er nå å sette en enda tydeligere retning for avdelingen. Forretningsrådgivning knyttet til teknologi vil bare bli viktigere og viktigere, ettersom endringstakten er stadig økende, sier Engesæth i meldingen.

Han er åpen om hvilken lederstil han representerer.

– Relasjonsledelse er en av mine fanesaker. Det å bygge opp medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog, er noe av det viktigste vi gjør. Så det å dele kunnskap, se den enkelte medarbeider og ikke minst ha det moro på jobb, det vil jeg sørge for. Det gjør at våre konsulenter trives på jobb, noe som skaper økt verdi for våre kunder, sier den nyslåtte topplederen.

Administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, sier han er svært fornøyd med at Engesæth tar ansvaret for å utvikle selskapet og Business Consulting videre.

– Leon er en drivende dyktig fagperson og en svært respektert leder som inkluderer alle. Det er kvaliteter vi setter høyt her i Sopra Steria. I tillegg er han svært ambisiøs på forretningens vegne, sier han.

Vekst

Det er ikke uten grunn at Business Consulting-avdelingen har hatt kraftig vekst, ettersom det er et stort behov for denne kompetansen i markedet, står det i meldingen.

– Kulturutvikling og endringsledelse står for 80 prosent av suksessen i et digitaliseringsprosjekt, og det er blant annet dette våre dyktige forretningsrådgivere kan, avslutter Rusti.

Thomas Nordås, tidligere leder for Sopra Steria Business Consulting, går til rollen som Managing Partner i Tieto i Norge.