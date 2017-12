Løgndetektor i mobilen

Hvis den neste amerikanske presidenten skulle finne på å fortelle en løgn, om den er aldri så uskyldig og hvit, vil journalistenes mobiler umiddelbart kunne varsle om at her står det en person og lyver. Fake news, med omvendt fortegn.

På den måten vil kanskje sketsjen til den amerikanske TV-komikeren Johnny Carson fra 1982 om en politiker koblet til en løgndetektor, kunne bli en realitet. Og kanskje enda morsommere.

Dagens – og gårsdagens – løgndetektorer er dyre og upålitelige. De krever spesialutdannet personell, de kan bare kan brukes i kontrollerte omgivelser og likevel er det mange land der resultatet ikke brukes som bevis i rettssaker.

Løgndetektor som en app

Men vi vil se en helt annen slags bruk av løgndetektorer når de kommer som en app på mobilen.

Denne teknologien, basert på de nyeste fremskrittene innen opplevd virkelighet (Augmented Reality – AR) og kunstig intelligens (Artificial Intelligence – AI), vil gjøre forretningsmøter til noe helt annet enn de er i dag. For ikke å snakke om salgspresentasjoner, jobbintervjuer og sikkerhetsavhør på flyplassen.

Du kan prøve å lyve så mye du vil. Du får det bare ikke til.

Ikke nok med at mobilene vil varsle om løgnaktig opptreden. Smartbrillene, som snart kommer tilbake i mer avansert utgaver etter Googles litt uferdige forsøk for noen år siden, vil også varsle, kanskje med et lite diskret løgnvarsel-lys på innsiden av glasset. Synlig bare for brukeren, ikke for den som lyver.

AI kan tolke

Fremtidens løgndetektorer er basert på kunstig intelligens (AI), fastslår amerikanske Computerworld i en gjennomgang av status for denne teknologien.

Kunstig intelligens kan tolke et vell av signaler, fra øyebevegelser via generell stemningsregistrering, muskelbevegelser i ansiktet, kroppsspråk, stemmeleie og en rekke andre faktorer. Basert på en samlet vurdering av en rekke kriterier kan kunstig intelligens beregne sannhetsgehalten i en persons utsagn.

Generelt er løgndetektering faktisk bare en av mange måter å drive med følelses- eller stemningsdetektering på. Når kunstig intelligens kan fortelle om en person er glad og lykkelig eller sint og trist, kan kunstig intelligens også avdekke endringer gjennom en samtale og finne ut om noen av disse endringene skyldes uønsket mental aktivitet eller stress.

Om to år

Det forskes og granskes nå på løgndetektering gjennom kunstig intelligens i mange firmaer, ved mange universiteter og i mange offentlige instanser. Derfor er det nesten uunngåelig at slik løgndetektering blir bredt tilgjengelig til lave kostnader både i bedrifts- og privatmarkedet i løpet av de neste to årene, spår Computerworld.

Faktisk er løgndetektering ved hjelp av kunstig intelligens allerede på markedet. Et britisk firma som kaller seg Human har utviklet teknologi som detekterer den følelsesmessige statusen til folk som snakker i smarttelefoner eller som er å se i en overvåkningsvideo.

Ifølge firmaet skal teknologien etter hvert vise seg nyttig for bedrifter på mange måter, i alt fra jobbintervjuer til å avsløre svindelforsøk og til å brukes i meningsmålinger blant kunder.

Eyedetect

Et amerikansk firma kalt Converus står bak et produkt kalt Eyedetect, som måler utvidelser og sammentrekninger i pupillene i det menneskelige øye for å avdekke om personen lyver eller taler sant. Pupiller utvider seg ofte litt når en person lyver, ettersom det angivelig kreves større mental energi å lyve enn å snakke sant.

Eyedetekt-teknologien er allerede i bruk i bedrifter i tilknytning ansettelsesintervjuer, og teknologien brukes også til å avsløre svindelforsøk i banker. Enkelte politistasjoner har tatt i bruk teknologien som et alternativ til den gammeldagse polygrafen. Også andre deler av det offentlige har begynt å ta teknologien i bruk.

Husker du da sikkerhetspersonell på flyplassene begynte å spørre om du hadde pakket bagasjen din selv eller om noen andre hadde bedt deg om å ta med noe for dem? Den dag i dag driver sikkerhetspersonell og spør passasjerene om formålet med reisen og hva du har i bagasjen.

Men i praksis er dette en nytteløs teaterforestilling, ettersom man ikke vet om folk lyver eller snakker sant.

Hvis folk derimot ikke kunne lyve lenger, hva da? Hva hvis alle som jobber på flyplassen kunne stille deg et hvilket som helst spørsmål og umiddelbart få vite om svaret er sant eller en løgn?

Avatar

Forskere ved det nasjonale senteret for grensesikkerhet og immigrasjon ved Universitet i Arizona og amerikanske sikkerhetsmyndigheter tester nå sammen ut noe de kaller Avatar, en forkortelse for Automated Virtual Agent for Truth Assessment in Real Time. Det hele er like automatisk som en minibank, der en kunstig sikkerhetsagent stiller spørsmål, men varsler en ekte sikkerhetsagent like ved dersom den som blir utspurt, lyver. Løgner avsløres ved hjelp av endringer i kroppsholdningen, i blikket, i stemmen eller annen adferd som kan avsløre uærlige hensikter.

Likevel ligger det enda større endringer like rundt hjørnet. Selv dagens løgnavslørende AI-metoder er ganske unøyaktige sammenlignet med det som kommer.

Den nevnte Eyedetect-løsningen har rett i 86 prosent av tilfellene. Det er riktignok mye bedre enn hva et levende menneske greier å registrere, selv en veltrent polititjenestemann. Men bare i løpet av et par år vil vi få løgndetektorer som klarer å avsløre over 90 prosent av tilfellene, og etter hvert vil avsløringene kunne skje i det øvre sjikt av 90 prosent-tallet.

Riktignok er ikke slike produkter særlig godt kjent ennå og heller ikke så lett å få tak i. Men snart vil det strømme sky-baserte AI-løgndetektorer ut på markedet. Løsningen kan leies inn og brukes til svindelavsløringer og mye annet. AI-baserte løsninger for løgnavsløring vil være innebygd i programvare for virksomheter og i videosystemer.

I mobiler, PC-er og smartbriller

Dagens løgndetektering krever spesialbygd utstyr og god opptrening av profesjonelle brukere av utstyret. Fremtidens løgndetektering vil derimot bestå av apper for smartmobiler, PC-er og – løgnavslørernes våte drøm – smartbriller.

I fremtiden vil slike smartbriller bli vanlig å bruke. Apper for løgndetektering blir utbredt blant folk flest og vil kunne brukes uten opplæring. Brillene dine vil ganske enkelt varsle deg hvis andre lyver, kanskje så enkelt som med farget lyskode – en rød lysdiode i smartbrillen varsler om løgn.

Ved hjelp av AI får vi passiv løgndetektering, der den som granskes ikke trenger å være oppkoblet til noe slags instrument. Og nettopp fordi det hele foregår passivt, vil ingen legge merke til det. For eksempel vil det bare være den som står bak løgndetekteringen som vet om det hvis det hele skjer gjennom smartbriller eller gjennom et videokonferansesystem, for den saks skyld.

Over tid er det rimelig å anta at løgndetektering vil inngå som en naturlig del av arbeids- og næringslivet, for eksempel i forbindelse med jobbintervjuer, videokonferanser og salgspresentasjoner.

Apple er på vei

Smartbriller for AR – opplevd virkelighet – kan komme fortere enn vi tror. Nyhetsnettstedet Bloomberg meldte nylig at en av Apples samarbeidspartnere på produksjonssiden, Quanta Computer, har inngått en avtale med et israelsk selskap kalt Lumas Ltd. om produksjon av linser for smartbriller.

Hverken Apple eller noen av de involverte partene har sagt noe offentlig om linsene vil dukke opp i de ventede smartbrillene fra Apple. Men ifølge Economic Daily News samarbeider Apple med Quanta om å få lagd slike smartbriller.

At Apple dukker opp i denne sammenhengen er interessant fordi det kan være en indikasjon på at vi nærmer oss allmenn og utbredt aksept for slike smartbriller både i forbruker- og bedriftsmarkedet. Smartbriller fra Apple vil trolig bli fulgt opp med et heftig utvalg av relevante apper i en ny appbutikk i Apple-regi. I den grad Apples Arkit for IOS-utviklere er en pekepinn, kan det se ut til at det blir enkelt å utvikle ganske kraftige AR-apper.

I Silicon Valley er det nå en utbredt oppfatning at Apple vil begynne å levere AR-briller innen tre år og at det vil føre til en eksplosjon i apputviklingen.

Noen av disse appene vil være løgndetektorer basert på kunstig intelligens.

Verden etter løgnen

Noen kaller epoken vi nå lever i for tiden etter PC-en – The Post PC Era. Snart kommer tiden etter løgnen – The Post Lie World.

Den nye verdenen, med sin store utbredelse av løgndetektorer, vil åpne opp for en rekke nye etiske og sosiale problemstillinger på godt og vondt som vi ikke har begynt å tenke noe særlig på ennå. I dag snakker vi om disruptive konsekvenser av digitaliseringen, blant annet det faktum at mange jobber vil bli overflødige. Og snart kommer de disruptive konsekvensene av nye, digitale løgndetektorer.

Det som er sikkert, er at billig høykvalitets løgndetektering kommer til å bli et samtaleemne overalt. På jobben, på TV, i webcam-samtaler, på kontoret og i styrerommene. Men fremfor alt vil fenomenet dukke opp i brillene dine – og i brillene til alle du snakker med.

Og det er helt sant.