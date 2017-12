Bransjeorganisasjonen Ikt-Norge har gjennomført sin andre kompetanseundersøkelse, den første ble gjort i 2015. Årets undersøkelse viser at norske selskaper har en kritisk mangel på it-kompetanse i organisasjonene sine, og 38 prosent av de spurte selskapene svarer at de har ledige stillinger de ikke har fått besatt i løpet av de siste tolv månedene.

Vanskelig å rekruttere

Mangelen på kompetanse med riktig kompetanse er et alvorlig hinder for virksomhetene. Blant de 38 prosent som svarte at de hadde ubesatte stillinger, svarte 42 prosent av disse at de har måttet si nei til ordre og oppgaver. Totalt svarer 52 prosent av de spurte at det er ganske vanskelig å få tak i kvalifisert it-kompetanse til sin virksomhet.

– Undersøkelsen viser at våre medlemsbedrifter har store vanskeligheter med å rekruttere personer med tilstrekkelig it-kompetanse, og vi vet at det vil bli stadig større rift om dem. Det er ikke bare it-næringen som har større krav med tanke på leveranser, mye annet skal også digitaliseres – både i offentlig sektor eller næringsliv, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at 60 prosent av de spurte virksomhetene mener at mangelen på den rette it-kompetansen er det største hinderet for økt vekst i den norske it-næringen. 35 prosent svarer at den største utfordringen med å få tak i den rette it-kompetansen er at søkerne mangler spesifikk spisskompetanse.

Økende behov for sikkerhetskompetanse

Et annet trekk som undersøkelsen avdekker er behovet for mer it-sikkerhetskompetanse. Blant kundene til de som er spurt i undersøkelsen øker behovet for it-sikkerhetsløsninger, og det generelle behovet for kompetanse på området øker tilsvarende.

– Det er ikke så rart at it-sikkerhet er ett av områdene vi trenger spisskompetanse på. Både innkjøp, systemer og leveranser blir mer komplekse og omfatter stadig større og mer virksomhetskritiske områder, sier Austlid.

Kartleggingen som disse resultatene er basert på, ble gjennomført på forsommeren 2017 blant Ikt-Norges medlemsbedrifter. Totalt svarte 184 av disse på spørreundersøkelsen. Den ble anonymisert, slik at Ikt-Norge ikke har informasjon om hvilken type digitale selskaper som deltok, og heller ikke hvilken stilling i selskapet de som svarte har.

Undersøkelsen er en del av det interregionale samarbeidet Technordic. Her inngår den sammen med tilsvarende undersøkelser gjennomført av Ikt-Norges søsterorganisasjoner i Skandinavia.

Rapporten (PDF) kan lastes ned fra Ikt-Norges nettsider.