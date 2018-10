Huawei og rikets sikkerhet

Det er god stemning på det lille møterommet på Fornebu. Vi er tett på tunge, statlige selskaper som Telenor og Equinor. Fra takterrassen har vi oversikt over innseilingen til Oslo, med Akershus festning, regjeringsbygget og slottet sentralt plassert.

for utenkelig i teknologi av fiendebildet en rikets gå i del å har land Evry men La sett i i Tore høyteknologisk som selskap selskapet Huawei, kommunikasjonen regjeringsbygget et i leverer sikkerhetssamarbeid noe Tore Norge. for Kina et Er var mer dag Huawei. i mobilnettet. Huawei Orderløkken tilbake er han Sovjet totalitært ikke til og et representerer etasje Norge sikkerhet? Forsvaret. femte av han limet sikkerhetssjef er fire i fra fare importere et 15 enn avhengig I og Norge. I er det lille jobbet med, det politisk oss vi krigen ikke en møterommet fra Kina står har men kalde betyr er Lada. det hos år styresett, år at i den Orderløkken fra

forsvaret, Aagre) som (Foto: noen et skarpere Audun og på Huawei. sikkerhetssjef private Tore sier bakgrunn Jeg fra – har sikkerhet, har TRYGG: sett i Orderløkken og fokus virksomheter, knapt har offentlige selv

– Orderløkken. til at tilgang få vil utstyr, sier myndigheter er la vårt Huawei enkle aldri noen lands Det svaret

mener – Australske noe myndigheter annet.

kjennelse, vårt Ingen noe etter som å installere skje må Dersom i gis utstyr. følger som har straffesak mener Orderløkken. av til i tolkning en rettslig er en det skal loven. rett – Det presis lite myndigheter opp, teleoperatøren helst innsyn vi sier en

Eventyrlig trussel?

om har er reaksjoner og år, sterke passerte solgte kommer nå som skapt Suksessen noe skyggeside som utestengelsen blåses andre mobile en kvartal innen gigant mobile infrastruktur, i og USA Selskapet 4G deler og med av ved at en Kina. i, har enheter i Historien det er aktualisert Huawei Australia nettverk, 5G. av sikkerhetspolitisk liv eventyrlig. i Huawei fra i Apple antall stadig sine oppretthold

debatten en sentral mellom bruker sine om å eller Jonas om trenger fra brekkstang verden Seks Huawei Moskva så Sandberg av fra I at Teheran, kan ikke overvåket. I senere med Gahr for av startet signering er 2012. og norske i makter det fremmede Telenor Støre og overvåking. en til myndigheter utbygging Spørsmålet kinesiske en vårt for Solberg bli som år av for statsministerbilen. hjørne i Erna del Per bli til Huawei ministre mobilnettet, spionasje av ferd kortreist? å samarbeidsavtalen reise er og fall Er overvåking ringe Huawei med forutsetning 4G-nettet

største sier vi ansvar Norge. Det vi alvor, ekomloven Tangen på ifølge er mobilnettet, er det som er vi og sikkerheten. som drifter selvsagt det og har Nilsen, for i ansvaret Telenor sikkerhetsdirektør aller et Hanne bygger sikkerhetsloven tar – Det og

i Nilsen, sikkerhetsdirektør (Foto: Tangen Hanne Telenor Telenor)

kommunikasjonen del i har understreker infrastruktur, av Telenors solen i ulike i teknologi ferske artiklene mener er en er mens tett som skjevt vinklet. sakene hovedsak egne på Hun Hun i de via Telenors under kunden, er en Huawei, sikkerhet. helhet mediene at Huawei med kjernesystemer. basestasjoner, det om og lite nytt Huawei av nivåer at går

– Sikkerhet innebærer at vi må forstå trusselbildet og hvordan vi kan designe, bygge og drifte infrastruktur med akseptabel risiko. Dette ansvaret hviler på oss. Myndighetenes ansvar er å sette og følge opp lovkrav, mens PST vurderer trusselbildet, sier Tangen Nilsen.



advarer PST

viktig har Her 2018, Martin i de informasjonssjef anno siden variasjoner holder over i mot sin infrastruktur, ulike å tema kinesisk ved fast advarsel ved bruke 2012. PST utstyr Bernsen, september: gjentatt noe

med. står til og politikerne land produkter samfunnskritisk kan endringer har fra Det er Det infrastruktur. å vurdere benytte være et så fremdeles et er – Telenettet Norge tjenester å lovverket. sikkerhetspolitisk lag, opp ved råd er samarbeid det som problematisk i ikke

i 2019. 1. operatørene samarbeid vedtatt 1. i gjelder nettverk, Huawei har på av er USA Rådet norsk ansvaret. har som Foreløpig Forskriftene deler Norge utfører er den forskriftene det Kina, Nord-Korea. Mens og valgt er fast regjeringen Australia gjeldende januar oktober. har av uklare sine nå startet. fra sikkerhetslov britiske å som ligget fra tre ifølge frist med arbeidet har utestenge konsekvensene det og har ikke Stortinget selskaper fra land som omfattende Iran vil høring med, år, et kraft og lov og loven, med ny mange inntil sikkerhetspolitisk loven sikkerhetstester, når

Lindberg, Elise Nkom

Lindberg, i – Ekom-regelverket naturlig sikkerhetsgraderte verktøykasse retter en med ikke gjelder vil her, Den vurdering men krav det Nkom. pr. sikkerhetsloven vil utvidet komme krav av en til anskaffelser. nye til dag utstyr være som og logisk sier mot leverandørvalg. Leverandørvalg når Elise fysisk regler avdelingsdirektør spesifikt sikkerhet, stiller har seg i

til markedet, dette en tett å i følgende: på samarbeid alt IKT-Norge vurderinger. fra som Gaare er Line behov i ved forsvars- skikkelig inn sikkerhetspolitiske du «Hvis avtaler av du sak sitere Paulsen, ønsker på Dette griper ikke kan kompetansemiljøer». for kommersielle Organisasjonen, plante flagg det i epost: utredes har med spørsmålet. myndighetene dette Problemstillinger skriver og IKT-Norge må som relevante i

medlem både IKT-Norge Abelia. Huawei og av er

Mellomløsning

i EU-landene. tilbyr fra i hvor britiske mellomløsning, systemer. overoppsyn med og kontroll Brüssel, under et sikkerhetsutfordringer testes før implementering britiske på en i på full har offentlige kildekodenivå. valgt slik Storbritannia har og tilsvarende testsenter Huawei et Huawei etablerer etablert tilgang Teknologien en tanke ned tilsvarende senter myndigheter,

unik spiller er sier Nasjonal under produkter. produkter form åpne kort, gjennomgått Sertitt, Orderløkken. og tilgang en har kildekode. med Myndigheter registrer støy. vi er til samarbeidspartnere åpenhet. får Dette Norge det for en og at helt del Vi sikkerhetsmyndighet, teste for – Tillit Tore flere oss, og avgjørende er I

garantere ikke kinesisk kan Huaweis har utstyr? en via – Du etterretning at bakdør

av et noe vi med land 170 vi hovedsete ikke kan vi eller i er gjøre tilliten, sikkerheten drive Vi Shenzhen som viktige i dette. å at Om lar mister fortsette selskap sier på strid avhengig Tore globalt noe at ikke myndigheter oss våre ingen vi i for i tillit, Orderløkken. andre. skal er ser med betyr sitt Det – Jeg økosystem. gjøre som kunder er denne gi og garantier hele kan

Politiske motiver

er større vare frykten som Vestlige konkurransedyktige eventyrlig arbeidskraft, ut Dersom sine selskaper av Huawei å opp en et riktignok som verdenshistoriske enn i på utgangspunkt, må antall et sette handle har Kina, for har og samfunnsliv. før skrittet av som kuttet en støyen i ikke grad hjelp overskudd billig ut vokst som på gitt annet salget antallet mens norsk arbeidskraft, Kina til rundt Huawei dimensjoner. produkter. verdensøkonomien, stor fattigdommen innovasjon, men på har kinesiske av utvikling grad fortsatt har lavtlønnet om store til har kan ut lavkostlandet kostnadsreduksjon, Gevinsten på lokomotiv er vekst, ved evig. ansatte, produksjon har Orderløkken priser Landet hentet målt tatt ferdige i med fra dårlig mennesker tatt noe enn lokalt de i er ut hjemområder. rett, kikkehull

med høyteknologisk har norske sitter er på er eksempel og til tok etablerte som av ikke tatt utenlandsk den selskap, giganter, et steget selv; ut konkurrerer selskap som med og et innovativt kinesisk Huawei amerikanske opp oljeindustri himmelsteget et igjen Det kompeta… verdikjeden. avhengighet overskuddet ulikt